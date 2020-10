De noaptea minții! Ministrul Educației sugerează ca elevii care NU au curent acasă să urmărească lecțiile la televizor

Ministrul Educației, Monica Anisie, susține ca elevii care nu au posibilitatea de a beneficia de curent electric și care nu pot folosi tabletele din acest motiv, vor putea urmări emisiunile de tele-școală de la televizor.

Întrebată luni seara, la o emisiune a postului de televiziune Realitatea Plus, cum a rezolvat problema elevilor care nu beneficiază de curent electric acasă și nu pot folosi tabletele, Monica Anisie a enumerat și varianta emisiunilor TV, printre soluții.

„S-au luat și astfel de măsuri încă din perioada în care am fost în situația de urgență. Cu toții am stat acasă și am desfășurat cursurile în sistem online. Acolo unde nu a existat această posibilitate, unitatea de învățământ a asigurat materiale de lucru pentru copii în așa fel încât să continue învățarea. Mai mult decât atât, Ministerul Educației a realizat în parteneriat cu televiziunea română programul tele-școală, prin care am continuat pregătirea elevilor pentru examenele naționale”, a declarat Anisie.

Potrivit unui studiu realizat de Salvați Copiii România, 28% dintre elevi și 43% dintre cadrele didactice nu dețîn parțial sau total resursele materiale necesare învățământului online, deoarece unele localități nu sunt nici măcar racordate la energie electrică.

Tot mai multe școli se închid din cauza creșterii numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Regulă este că la mai mult de trei cazuri la mia de locuitori, toate școlile din localitatea respectivă să treacă în scenariul roșu, în care elevii și profesorii fac școală doar online.

