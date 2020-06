De luni: Mai multe localități din Alba rămân fără apă potabilă în vederea realizării lucrărilor de reabilitare a rețelei

Au inceput lucrarile de reabilitare a aductiunii de apa ce alimenteaza localiatatile cuprinse intre Statia de Pompare Galda si orasul Blaj, lucrari ce fac parte din cadrul proiectului major „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020″, finantat atat din fonduri europene cat si din surse proprii, ale operatorului regional SC APA CTTA SA ALBA, cat si a UAT-urilor , ca beneficiari finali ai acestui proiect.

Astfel, in vederea realizarii acestor lucrari de reabilitare, ce vor imbunatati considerabil calitatea furnizarii apei potabile pe acest tronson, SC APA CTTA SA ALBA anunță că se va sista furnizarea apei potabile in data de 22.06.2020, incepand cu ora 22.00, pentru consumatorii din urmatoarele localitati: Teius, Stremț, Geoagiu, Geomal Beldiu, com Rădești, Tifra, Garbova de Jos, com Miraslău, Coslariu Nou, Mihalt, Obreja, Cistei, Crăciunelul de Jos, Bucerdea Granoasă, Sincel, Iclod, Pănade, Sona, Valea Lungă, Glogovet, Lunca, Tăauni, Lodroman, Lunca Tarnavei, Fărău, com. Unirea, Noșlac, orașul Ocna Mureș (cu localitatile aferente acestuia) si toti abonatii racordati direct din aceasta magistrala.

Din cauza lucrărilor deosebit de complexe, estimăm durata întreruperii la cca. 40 de ore, fapt care ar putea afecta si rezervele de apă existente in rezervoarele altor localități

La reluarea furnizării pot aparea local depășiri ale parametrului turbiditate, fiind nevoiti să procedăm la purjarea apei (spălări locale), pînă la încadrarea acesteia în parametrii de calitate, situație în care rugăm clienții, să folosească apa numai in scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!