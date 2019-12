De la 1 ianuarie, legea Roman simplifică procedurile de autorizare și reduce statul la cozi

De la 1 ianuarie, intră în vigoare legea Roman sau legea debirocratizării, prin care se simplifică procedura de autorizare, se reduc termene și se reduce numărul de avize. Totodată, se înființează Comisia de Acord Unic, astfel încât cetățeanul scapă de cozi la avizatori, pentru că cererea se poate depune on line.

Cei care își fac o casa vor avea de acum înainte nevoie de o singura autorizatie, atât pentru construcție, cât și pentru branșamente.

PROCES TRANSPARENT SI FACIL PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIILOR

1.DEPUNERE DOCUMENTATII PENTRU OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM- ONLINE, PRIN PCU punctul unic de contact, platforma E-GUVERNARE

2. VERIFICARE DOCUMENTATII

Termen 10 zile pentru certificatul de urbanism

Termen 5 zile lucratoare – pentru autorizatie de construire

(2) În vederea gestionării procesului de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, structurile de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și executării lucrărilor de construcții asigură verificarea operativă privind respectarea structurii și documentațiilor depuse și restituite, după caz, a documentațiilor necorespunzătoare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru emiterea autorizației de construire/desființare, respectiv 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism.

3.CERTIFICATUL DE URBANISM SE EMITE IN MAXIM 15 ZILE LUCRATOARE DE LA INREGISTRAREA CERERII

(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritățile abilitate să autorizeze lucrările de construcții prevăzute la art. 4 și art. 43 lit. a) și se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

4. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE SE EMITE IN MAXIM 30 DE ZILE DE LA DATA DEPUNERII DOCUMENTATIEI COMPLETE SAU IN 7 ZILE LUCRATOARE IN REGIM DE URGENTA, LA SOLICITAREA JUSTIFICATA A BENEFICIARILOR, PE BAZA UNEI TAXE DE URGENTA

(1) Autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, inclusiv pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu și altele asemenea în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, care cuprinde, în copie, următoarele documente:

(2) (1^6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizațiile de construire se emit în regim de urgență în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgență. Organizarea emiterii în regim de urgență, precum și cuantumul taxei de urgență se stabilesc în baza unui regulament propriu aprobat prin hotărâre a consiliului local/județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

5.Daca i se comunica beneficiarului ca documentatia e incompleta sau necesita clarificari, termenul de emitere a autorizatiei se decaleaza cu numarul de zile necesar completarii/clarificarii

(3) În situația în care în urma analizei documentației depuse se constată faptul că aceasta este incompletă, necesită clarificări tehnice sau modificări, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menționarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.

(3^2) Începând cu data notificării, termenul pentru emiterea autorizației de construire/desființare se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune și a înregistra modificările/completările aduse documentației inițiale ca urmare a notificării, cu condiția depunerii acestora într-un termen de maximum 3 luni de la primirea notificării. 3^3) În situația necompletării documentației în termenul prevăzut la alin. (3^2), documentația se poate restitui la cerere solicitantului, potrivit legii.

Emitentii de avize si acorduri au obligatia generala sa emita in 15 zile lucratoare de la data solicitarii , cu urmatoarele exceptii:

avizele acordurile referitoare la retelele tehnico edilitare necesare elaborarii proiectului

– in maxim 5 zile lucratoare de la depunere documentatia, inclusiv CAU , sub sanctiunea de 5000 de lei pe zi de intarziere penalitati

– Avizul ministerului culturii si al structurilor deconcentrate in maxim 30 de zile

– Autoritatile de mediu , conform legislatiei proprii (maxim 90 de zile)