De ce ține Paștele trei zile, de fapt: Detalii mai puțin știute

Paștele Ortodox este sărbătoarea cea mai importantă din calendarul creștin ortodox și este celebrată timp de trei zile. Prima zi a Paștelui este întotdeauna o zi de duminică. Data acestuia este variabilă, iar în acest an pică pe 16 aprilie 2023. În general, Paștele Ortodox este sărbătorit în prima duminică după prima lună plină de după echinocțiul de primăvară. Iată de ce ține Paștele trei zile, de fapt.

În calendarul creștin ortodox, Paștele urmează Postului Mare, care are o perioadă de 40 de zile, fără a socoti duminicile. Postul are loc înainte de Paște, care în mod tradițional este respectat prin abținerea de la mâncare de dulce și săvârșirea de fapte bune. Înaintea Paștelui are loc Săptămâna Mare, care include:

Joia Mare, comemorarea Cinei de Taină a lui Isus cu ucenicii săi;

Vinerea Mare, ziua Răstignirii sale;

Sâmbăta Mare, trecerea între Răstignire și Înviere.

Liturgic, Paștele vine după Privegherea Mare, care a fost observată inițial între apusul soarelui în sâmbăta Paștelui și răsăritul soarelui în duminica Paștelui. Mai târziu avea să fie sărbătorită în bisericile occidentale sâmbătă seara, apoi sâmbătă după-amiază și, în final, duminică dimineața.

Singura sărbătoare creștină care ține trei zile: duminică, luni și marți este Învierea Domnului. În cinstea Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt se sărbătorește Paștele timp de trei zile, deoarece aceștia lucrează Învierea Domnului. În tradiția ortodoxă, aceste trei zile de sărbătoare sunt dedicate unor evenimente importante din perioada după Învierea lui Iisus.

Astfel, datorită simbolisticii sale: mântuirea și începutul vieții veșnice, Învierea reprezintă sărbătoarea cea mai însemnată, precum și fundamentul creștinismului.

Semnificație sărbătoririi Paștelui timp de 3 zile

Deoarece Învierea este considerată a fi evenimentul cel mai important din istoria creștinismului, sărbătoarea se prelungește timp de trei zile pentru a permite credincioșilor să se bucure de acest moment important într-un mod mai profund și mai îndelungat.

În aceste trei zile de sărbătoare, oamenii merg la biserică, petrec timp cu familia și prietenii și se bucură de mâncăruri speciale, cum ar fi cozonacul și ouăle roșii. Această tradiție de a sărbători Paștele timp de trei zile este veche și este respectată în diferite moduri în diferite zone ortodoxe.

Când pică Paștele ortodox în următorii ani

Iată când pică Paștele ortodox și cel catolic în următorii ani:

Paștele Ortodox 2023 – 16 aprilie

Paștele Ortodox 2024 – 5 mai

Paștele Ortodox 2025 – 20 aprilie

Paștele Ortodox 2026 – 12 aprilie

Paștele Ortodox 2027 – 2 mai

Paștele Ortodox 2028 – 16 aprilie

Paștele Ortodox 2029 – 8 aprilie

Paștele Ortodox 2030 – 28 aprilie

Când cade Paştele Catolic

Paștele Catolic 2023 – 9 aprilie

Paștele Catolic 2024 – 31 martie

Paștele Catolic 2025 – 20 aprilie

Paștele Catolic 2026 – 12 aprilie

Paștele Catolic 2027 – 2 mai

Paștele Catolic 2028 – 16 aprilie

Paștele Catolic 2029 – 8 aprilie

Paștele Catolic 2030 – 28 aprilie.