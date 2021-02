De ce a fost CONDAMNAT PENAL candidatul propus de USR Alba pentru funcția de subprefect, NEVOIT să se RETRAGĂ

Fără precedent în județul Alba! USR PLUS a propus pentru funcția de subprefect un fost condamnat penal

Desemnarea unor candidați în funcții de conducere la nivel administrativ pare să fie, constant, o piatră de încercare pentru USR PLUS Alba, iar factorii decizionali din partid abilitați să verifice integritatea persoanelor propuse, ori sunt incapabili să-și aprofundeze căutările astfel încât să fie siguri că oamenii nu au niciun fel de problemă, ori au o anume apetență pentru a plasa la cârma unor instituții membri de partid al căror trecut, mai îndepărtat, e drept, nu-i califică pentru ocuparea unor astfel de funcții.

Așa se întâmplă că, după ce ”și-au dat cu stângu-n dreptul” la alegerile locale, când au propus pentru funcția de primar al orașului Câmpeni un candidat condamnat penal de două ori pentru loviri, acum recidivează și desemnează chiar pentru funcția de subprefect de Alba un alt condamnat penal, care a ispășit o pedeapsă la închisoare cu suspendare pentru pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002 (Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul (…) de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora), cu suspendare condiționată a executării pe durata unui termen de încercare de 4 ani.

*CV-ul ”la vedere” al subprefectului propus de USR Alba

Marius Nicoară, este fost ofițer de jandarmi, în perioada 2007 – 2012, la Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba, unde s-a angajat imediat după ce a absolvit Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Drept, Arma Jandarmi București. Potrivit CV-ului său, în decembrie 2012 se hotărăște să renunțe la o carieră în cadrul forțelor MAI (deși se pare că nu a fost din proprie inițiativă, dar asta este altă poveste) și aparent, își dedică următorii aproape trei ani continuării studiilor superioare, urmând cursurile unui master în Econometrie, asigurări financiare, audit bancar, contabilitate, la Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, pe care l-a încheiat în luna iulie 2015 fără disertație.

În aceeași lună reintră în câmpul muncii și se angajează la SC Kronospan SA, ca operator introducere, validare, prelucrare date, unde rămâne în iulie 2016, după care face iar o pauză de peste un an de zile. Revine în statistica celor cu loc de muncă în octombrie 2017, ca administrator al unei firme private unde rămâne 6 luni, apoi, după încă o pauză de peste o jumătate de an, ocupă prin concurs, începând cu luna octombrie 2018, un post de jurist achiziții publice, la Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Alba. Aici rămâne timp de exact un an, până promovează cu 86 de puncte examenul pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar și activând până în prezent la cabinetul unui avocat din Alba Iulia.

*Ce nu se vede în CV avocatului stagiar Nicoară

Așa cum era de așteptat, odată cu desemnarea sa pe funcția de subprefect de Alba, USR l-a scos pe Marius Nicoară în atenția publică și evident, golurile prezente in CV, la secțiunea experiență profesională, au stârnit curiozitatea. Am descoperit, astfel, ce a făcut acesta chiar înaintea angajării la DGASPC: a susținut un concurs de angajare la IPJ Alba unde, după ce a trecut probele eliminatorii constând în examen medical și psihologic, nu a mai putut participa la proba scrisa deoarece comisia a considerat ca nu îndeplinește una dintre condițiile de participare la concurs, respectiv cea prevăzută la art 10, lit c din lg 360/2002: ”să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist”.

Informația de mai sus o găsim tocmai în sentința administrativă nr. 500/C/2019 a Tribunalului Alba, pronunțată după judecarea dosarului în care Marius Nicoară a contestat excluderea sa din concursul pentru ocuparea unui post de polițist, instanța dând dreptate IPJ Alba care nu a dorit să angajeze o persoană care, în urmă cu doar câțiva ani a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare: ”În ceea ce îl privește pe reclamantul N.M. IOAN, comisia de concurs a constat că acesta figurează ca fiind condamnat la 2 ani închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei cu un termen de încercare de 4 ani, pentru săvârșirea faptei prevăzută de art. 87 alin. 5 din O.U.G. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea pedepsei accesorii prevăzute de art.64, alin. 1, lit.a , teza 2, CP , art.64, alin. 1, lit.b, CP, art.71, alin,5, CP; dispusă prin Sentința Penală nr. 331/17,09.2012 emisă de Judecătoria A.I. în dosarul nr.XXXXXXXXXXXX, definitivă prin Decizia Penală nr. 1305/13.12.2012 emisă de Curtea de Apel A.I., reabilitat de drept conform art,86, CP la data de 20.06.2017”, se arată în documentul instanței.

Mergând mai departe și verificând infracțiunea comisă de Marius Nicoară, găsim că acesta a fost, într-adevăr, condamnat definitiv pentru infracțiuni privind circulația pe drumurile publice. Mai ”pe românește”, în anul 2010, când încă era jandarm, a condus cu alcoolemie semnificativă, a făcut accident și a refuzat recoltarea de probe biologice pe motiv că are ”alergie la acul de seringă”.

*Aspirant la un post de polițist, susține că suferă de ”o afecțiune psihică ce se manifestă prin fobie de ace sau obiecte ascuțite”

Incidentul în urma căruia Nicoară s-a ales cu o condamnare este descris, pe larg, atât în sentința penală nr. 331/2012 a Judecătoriei Alba Iulia, care i-a stabilit pedeapsa ca primă instanță, cât și în decizia Curții de Apel Alba Iulia, care i-a respins recursul declarat împotriva sentinței: ”În data de 12.09.2010, în jurul orei 13.30, inculpatul a condus autoturismul marca Nissan cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX pe DJ 7C din Teleac. În dreptul imobilului cu nr. 126 a acroșat autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX care era staționat. Organele de poliție sosite la fața locului i-au testat pe conducătorii auto implicați cu aparatul alcooltest iar în cazul inculpatului rezultatul fiind de 1,08 mg/l. Așa fiind, inculpatul a fost condus la Spitalul Județean A. în vederea recoltării de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, însă aici, în prezența personalului medical, a refuzat să se supună acestei proceduri, motivând că are alergie la acul de seringă”, se arată în extrasul instanței.

*Propus de USR să-i supervizeze tocmai pe cei care au refuzat să-l ia de coleg

Dacă ar fi fost suficient de interesați să propună pe o funcție de conducere o persoană care nu are ”tinichele legate de coadă”, respectându-și principiile legate de moralitate, corectitudine, transparență etc. afișate peste tot de partid, USR Alba ar fi descoperit relativ ușor că Marius Nicoară nu se încadrează în standardele necesare ocupării unui astfel de post. Până la urmă, chiar Curtea de Apel a apreciat, reținând incidența reabilitării după ispășirea condamnării penale (adică ”ștergerea” condamnării din cazier), că IPJ Alba a avut dreptate când i-a refuzat un loc în rândurile sale, considerând că ”nu a avut un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist”.

Marius Nicoară este pe cale să-și ia revanșa acum, ajutat din greșeală/ superficialitate (sau cu bună știință?) de USR Alba, iar dacă va fi ”uns” subprefect, va ajunge să-i supervizeze chiar pe polițiștii care au refuzat să-l ia de coleg. Situația nu ar fi ieșită din comun, vedem permanent cazuri de persoane ambițioase care se străduiesc să-și facă o carieră cu ajutorul unui partid, dar va fi o premieră: va fi primul suprefect care a fost condamnat penal (chiar dacă a intervenit reabilitarea), din toată istoria administrativă a județului. Iar asta se va întâmpla, culmea, tocmai cu ajutorul unui partid care a câștigat încrederea alegătorilor afișând peste tot lozinca: ”Fără penali în funcții publice!”.

*În concluzie

Chiar dacă reabilitare șterge toate consecințele juridice penale și extrapenale ale condamnărilor, ea nu poate statua asupra autorității de lucru judecat din hotărârile de condamnare penală definitive. Marius Nicoară nu mai este un particular oarecare, iar cetățenii au un interes legitim să cunoască dacă persoanele care vor să acceadă la o funcție publică au săvârșit în trecut fapte prevăzute de legea penală pentru care au fost condamnați definitiv. Alianța USR PLUS a promovat tot timpul transparența, iar noi nu facem decât să îi ajutăm să fie exact așa cum au promis! Suntem convinși că demersul nostru jurnalistic se va bucura de aprecierea membrilor Alianței USR PLUS (unanimă?) pentru că este în conformitate cu propriile principii.

Marius Nicoară și-a retras candidatura pentru funcția de subprefect (numirea lui mai trebuia oricum decisă de Biroul Politic Național al USR PLUS și de Guvern), retragere onorabilă, dar touși, ea a intervenit numai după ce deja a izbucnit scandalul în presă, ziarul ”Unirea”, ediția tipărită, fiind prima publicație care a avut informații referitoare la condamare!