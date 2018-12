Dar din dar se face Rai… Consilierul local Radu Cristeanu, din Sebeș, a fost în aceste zile ajutorul lui Moș Crăciun

Dar din dar se face Rai, spune o veche vorbă românească. Adevărata magie a Crăciunului vine din plăcerea de a dărui, iar cei care știu asta sunt adevăratele ajutoare ale lui Moș Crăciun. Consilierul local Radu Cristeanu, din Sebeș, a fost în aceste zile ajutorul lui Moș Crăciun.

”Astăzi am încercat să aducem un zâmbet în prag de sărbătoare pentru șase familii unde am întâlnit 20 de copii minunați, pentru care am pregătit alimente și dulciuri. Iar pentru unul dintre micuți am venit cu medicamentele necesare unui tratament urgent. În schimb, bucuria lor ne-a umplut nouă sufletul de bine! Le mulțumesc zecilor de tineri din Sebeș care mi s-au alăturat și care au venit cu suflet și cu dare de mână pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de sprijin! Acești tineri minunați au dat viață colindului atât de actual vremurilor noastre: „E sărbătoare și e joc/ În casa ta acum/ Dar nu uita când ești voios/ Române, să fii bun!””, a spus Radu Cristeanu.

Crăciunul, să nu uităm, este în primul rând sărbătoarea Nașterii Domnului, sărbătoarea faptelor bune prin care aducem lumină în suflete.