Dacă un copil dintr-o clasă este depistat pozitiv, atunci toți copiii vor fi testați. Declarațiile ministrului Sănătății

Toți copiii vor fi testați în momentul în care un copil dintr-o clasă este depistat pozitiv, împreună cu tot personalul din învățământ care este inclus în etapa a doua de vaccinare, a fost anunțul dat astăzi de ministrul Sănătății, în timpul unei conferințe de presă de la Guvern, unde Hotărârea de Guvern care reglementează noile măsuri sanitare și strategia de vaccinare, a fost aprobată.

Declarațiile ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu:

Your browser does not support the video tag.

„Președintele a anunțat ieri că de la începutul lunii februarie vor fi deschise școlile în anumite condiții de siguranță și epidemiologice, mai precis dacă trendul rămâne același pe care-l vedem astăzi, respectiv dacă lucrurile chiar se îmbunătățesc. Nu e o garanție, dar este o promisiune că dacă evoluția lucrurilor ne permite, atunci e un obiectiv pentru acest Guvern să redeschidă școlile, însă nu o vom face fără măsuri de precauție:

Vaccinarea personalului din învățământ, vaccinarea învățătorilor, vaccinarea profesorilor, tot personalul din învățământ este în etapa a doua de vaccinare, etapă deschisă astăzi.

A doua măsură este testarea tuturor persoanelor simptomatice, contacți ai celor identificați pozitiv cu Covid-19. Cu alte cuvinte, dacă cineva apare într-o anchetă epidemiologică și intră în contact cu cineva din școală, este sau lucrează în acea școală, va fi imediat testat cu teste antigen, fie că este copil sau adult.

De asemenea, dacă oricine are simptome, va fi testat, dacă un copil dintr-o clasă este depistat pozitiv, atunci toți copiii vor fi testați.

Lucrăm la minister chiar acum și peste weekend la un ghid de bune practici și pentru școli care să ne asigure că cele mai bune măsuri sunt luate încă de pe acum pentru începerea școlii pe 8 februarie. Toate măsurile care au fost luate înainte în școli vor fi acum și mai strict supravegheate de autoritățile locale, vorbesc de decalarea programului școlar pentru asigurarea distanțării, vorbesc despre purtarea corectă a măștii, despre igiena mâinilor.”

„Până în acest moment au venit teste antigen din diverse surse, o parte au fost achiziționate cred că prin ONAC de către DSU, au fost, dacă nu greșesc, vreo 3 milioane care au fost transmise în țară către UPU, apoi către ambulanțe și către spitale, au fost de asemenea, din partea ministerului Sănătății, dacă nu greșesc, undeva la 400.000 – 450.000 de teste care au fost achiziționate de către minister și transmise în țară, există diverse posibilități aici.

În principiu, cred că este în interesul tuturor să învingem această pandemie și credința mea este că în următoarele luni avem vaccinul și măsurile de igienă și distanțare, dar și testarea care ne ajută să separăm apele și să ne protejăm.

Mă aștept de la orice autoritate publică locală responsabilă care poate să ajute inclusiv prin achiziționarea de teste și testare la fiecare nivel să facă acest lucru și vă asigur că Ministerul Sănătății, în măsura resurselor disponibile, va face același lucru.”

Sursă: edupedu.ro