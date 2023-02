Cutremurele din Gorj nu se opresc: Alte 4 seisme au avut loc, în noaptea de vineri spre sâmbătă

Deducere din impozitul pe venit pentru fiecare copil înscris la școală: Ce condiție trebuie îndeplinită

De la începutul anului 2023, părinții salariați beneficiază, de o deducere suplimentară de 100 de lei din impozitul pe venit pentru fiecare copil înscris la școală.

În anul 2022, Guvernul României a emis Ordonanţa Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale. Aceasta prevedea, printre altele, o deducere personală suplimentară astfel:

a) 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului;

b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

„Ulterior intrării în vigoare a acestei facilităţi, în practică s-a constatat că beneficiul fiscal net pentru părinţii cu copii este de doar 10 lei pe lună, adică 120 de lei anual. Or, aceste beneficiu mult sub nevoile pe care un părinte le are pentru a creşte un copil, cu atât mai mult cu cât aceste este şi elev”, subliniază iniţiatorii unei propuneri legislative prin care se doreşte majorarea semnificativă a acestei sume. În acest sens a fost depusă la Senat o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Ce propun iniţiatorii

„De asemenea, acest beneficiu este acordat doar părinţilor cu salariu, fiind excluşi astfel părinţii care realizează venituri din activităţi independente sau din venituri din drepturile de proprietate intelectuală, ceea ce creează o discriminare.

Astfel, pentru a asigura că acest beneficiu fiscal este unul real, apreciem că se impun următoarele modificări ale Codului fiscal;

• Faptul că această deducere fiscală se acordă o singură dată, indiferent de sursele de venit;

• Introducerea deducerii personale şi pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente;

• Introducerea deducerii personale şi pentru persoanele care realizează venituri din drepturile de proprietate intelectuală;

• Majorarea sumei care se acordă pentru fiecare copil de la 100 de lei pe lună la 1000 lei pe lună, rezultând un beneficiu fiscal net de 100 de lei”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Impactul socioeconomic este unul pozitiv, având în vedere că acordarea unei deduceri suplimentare pentru părinţii cu copii va conduce la creşterea nivelului de trai al acestora, mai spun iniţiatorii.

Sursa: bugetul.ro