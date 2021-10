Cursurile Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se vor desfășura în mediul online datorită situației epidemiologice la nivel local, regional şi naţional

Managerul Albena Tours SRL din Alba Iulia, Victor Bora, a trecut la cele sfinte. „Turismul, alături de agricultură, industrie, domeniul energetic şi servicii reprezintă calea sigură a dezvoltării economice”

„Am aflat cu tristețe de pierderea unui om foarte drag nouă: Victor Bora (manager Albena Tours SRL) prieten, colaborator, membru al CCI Alba. În aceste clipe îndurerate, transmitem familiei cele mai sincere condoleante! A plecat prea devreme, lăsând în urmă numai suferinta și durere. Fie ca bunul Dumnezeu să-i poată alina durerea și să-i odihnească sufletul!” transmite îndurerat colectivul Camerei de Comerț și Industrie Alba Iulia.

În amintirea celui ce a fost Victor Bora reluăm un articol din anul 2013, în care viziunea și pragmatismul se împletesc cum rar se întâmplă:

Turismul, alături de agricultură, industrie, domeniul energetic şi servicii reprezintă calea sigură a dezvoltării economice a României, în drumul ei spre progres şi civilizaţie, iar dacă în agricultură sau în industrie este nevoie de strategii economice puternic fundamentate, de tehnologii noi şi de multă muncă, în turismul românesc este nevoie în primul rând de pricepere şi seriozitate, deoarece ţara noastră, din punct de vedere natural, este una dintre cele mai frumoase din lume, atrăgând an de an numeroşi turişti din ţară şi din străinătate. Desigur, în aceste vremuri, turismul românesc se interconectează la cel european şi chiar mondial, astfel că zeci, chiar sute de mii de români doresc să-şi petreacă concediile, sau vacanţele, după cum îi ţin buzunarele, în cele mai renumite staţiuni turistice, alegând astfel diverse destinaţii exotice, istorice sau culturale din afara graniţelor ţării.

Este foarte importat însă, ca toţi aceştia, să poată să-şi aleagă sejururile sau destinaţiile dorite beneficiind de o consiliere de specialitate din partea unor agenţi de turism touroperatori specializaţi, cu o bogată experienţă în domeniu, care să-i ducă în condiţii confortabile, cât mai sigure şi cât mai rapid la destinaţie. Albaiulienii, dar şi alţi locuitori ai judeţului au beneficiat şi pot beneficia în continuare de serviciile agenţiei turistice Albena Tours, una dintre cele mai renumite din Transilvania, singura acreditată NECKERMANN (garanţia calităţii) din judeţul Alba şi deţinătoarea primului loc în ultimii trei ani în Topul firmelor din judeţ în domeniu, pentru serviciile turistice deosebite oferite clienţilor săi.

Întrucât, în aceste zile, agenţia albaiuliană împlineşte 20 de ani de existenţă, dar şi pentru că se apropie cu paşi repezi minivacanţa de Paşti şi 1 Mai, vă prezentăm în cele ce urmează, în exclusivitate, un interviu cu dl. ec. Victor Bora, directorul Albena Tours şi totodată vicepreşedinte ANAT pentru regiunea Centru.

– Când a luat fiinţă concret Albena Tours Alba Iulia?

– În 31 ianuarie, 1993. Ideea a plecat de la pasiunea mea pentru turism, pentru cunoaştere, călătorii. Toate acestea cu un anumit pragmatism care s-a concretizat într-o idee de afacere, de a oferi servicii clienţilor.

– Cum aţi reuşit să dezvoltaţi firma Albena Tours, să reziste pe piaţă, şi să o faceţi să ajungă una dintre cele mai renumite din judeţul Alba, chiar şi din Transilvania?

– În primul rând, managementul îşi pune amprenta asupra firmei, prin această dorinţă de a face, de a te implica, de a fi performant. Până la urmă, dacă ai aceste calităţi, nu trebuie să faci mari eforturi ca să realizezi ceva. Desigur, contează foarte mult şi alegerea colaboratorilor interni, şcolarizarea lor, training-urile la care au participat, profesionalismul lor în acest domeniu. Am crescut odată cu piaţa, prin obţinerea acreditărilor şi licenţelor necesare pentru buna desfăşurare, dar şi prin alegerea partenerilor contractuali. Noi, ca agenţie tour-operatoare, suntem desigur parte componentă a unui lanţ turistic, la care dacă una dintre verigi nu funcţionează corespunzător clientul are de suferit. Ca mentalitate de manager, m-am gândit să joc partida cinstit faţă de partenerii contractuali, faţă de buget şi angajaţi, cam aceasta este cheia supravieţuirii.

– Concret, cum aţi structura etapele evoluţiei şi dezvoltării firmei?

– Aş structura evoluţia firmei pe trei etape, şi prima ar fi perioada anilor 1993-2000, perioadă de incertitudini politice şi turbulenţe, în care s-au format şi închegat structurile de turism în domeniile, hotelier, transport, distribuţie, perioadă în care au apărut organizaţiile profesionale pe domenii turistice. În intervalul de timp 1993-2000, noi, ca agenţie, am devenit membrii ANAT, fiind acum fondatori, o perioadă în care am fost formatori pe piaţă. În acea vreme, putem spune că era o perioadă de reformulare, de adaptare a ofertei pieţei la cerinţele clienţilor.

Tot atunci am obţinut acreditarea IATA (Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni), care ne permite să emitem bilete de avion prin accesul direct la sistemul internaţional de rezervări pentru bilete de avion. A fost o perioadă în care, sigur, legile economice se adaptau la noua piaţă. Amintesc aici dobânzile halucinante la creditele bancare, care au dus la falimentul, respectiv dispariţia multor societăţi.

Cea de-a doua etapă este cea a anilor 2000-2008, perioadă care ne-a marcat pozitiv pentru că s-a concretizat prin decizii economice şi politice care au favorizat circulaţia turistică şi implicit pe noi. Aici vorbim de liberalizarea vizelor, intrarea în U.E. şi în NATO, circulaţia forţei de muncă. Toate acestea ne-au afectat pozitiv prin numărul de bilete de avion emise, sejururi, etc. În această perioadă am sesizat o evoluţie spectaculoasă şi a clienţilor, care au devenit mai atenţi la ce înseamnă raportul calitate-preţ, la pachetele turistice. Tot atunci, s-au dezvoltat cererile de sejururi de la cele mai ieftine, la cele mai scumpe, respectiv destinaţiile exotice precum Republica Dominicană, Mexic, Thailanda, etc.

2008-2013 este cea de-a treia etapă, o perioadă de recesiune, de scădere a puterii de cumpărare, instabilitate economică, care a influenţat în mod negativ circulaţia turistică şi cererea în domeniu. Bineînţeles, turismul find un barometru al nivelului de trai, a resimţit aceste elemente printr-o reducere a cererii într-o primă fază, după care ea s-a stabilizat din 2010 încoace. Toate acestea au influenţat comportamentul clienţilor, care au devenit mai cumpătaţi în alegerea destinaţiilor, alegând preţul. Tot în această perioadă, s-au consolidat în cerere pachetele de servicii turistice pe destinaţii mai apropiate de casă. Raportul calitate-preţ a devenit principalul criteriu de alegere al unui serviciu turistic. În ultima perioadă, s-au consolidat pachetele de servicii turistice în ţară (la preţ de 200-500 de euro pachetul pentru o persoană) iar la vacanţele externe între 500 şi 700 de euro per persoană. În topul destinaţiilor interne, în perioada aceasta conduc litoralul şi staţiunile balneoclimaterice, care au beneficiat şi de programe la preţ scăzut, programe precum „Înscrieri timpurii”, „Decada balneară”, „O săptămână de refacere”, promovate de ANAT şi membrii săi.

În topul destinaţiilor externe conduc Grecia, Bulgaria, Turcia, Spania şi a scăzut cererea pentru destinaţii precum Egipt, Tunisia, din cauza evenimentelor politice de acolo, influenţând nesiguranţa călătoriilor şi climatul de instabilitate socială de acolo.

– În această eră a IT-ului, când practic lumea a devenit un “sat planetar”, de ce ar apela clienţii la o agenţie de turism?

– Pentru serviciile specializate şi personalizate, costurile reduse, economia de timp, siguranţă, responsabilitate şi profesionalismul pe care ţi le asigură, prin experienţa câştigată în timp şi multiplele informaţii deţinute despre traseele turistice, locurile de cazare şi servicii, ambient, exigenţele managementului, etc.

– Ce trebuie să ştim despre o agenţie de turism?

– Este bine ca turiştii să cunoască istoricul privind activitatea şi experienţa agenţiei la care apelează pentru servicii, categoria din care face parte, adică dacă este touroperator sau detailist, certificări, apartenenţa la organizaţiile profesionale, dar desigur şi gradul de satisfacţie al clienţilor.

– Cu ce credeţi că ieşiţi în evidenţă? De ce ar trebui ca albaiulienii, dar şi ceilalţi locuitori ai judeţului, să caute Albena Tours?

– În primul rând, consider că vechimea şi rezistenţa noastră pe piaţă constituie deja un motiv de a avea mai multă încredere în noi. Am ajuns aici datorită clienţilor pe care i-am avut de-a lungul anilor, din 1993, de când suntem pe piaţă. Suntem singura agenţie de turism din judeţ acreditată la IATA şi NECKERMANN, şi membră ANAT. De asemenea, în perioada 2009-2011, am obţinut locul I la Topul firmelor din judeţ, în domeniul turismului. Pentru diversificarea şi multiplicarea clientelei dar şi pentru perfecţionarea continuă a personalului în vederea asigurării unor servicii de calitate, respectiv adaptarea la cerinţele pieţei.

Ca o concluzie, recomand clienţilor să cumpere servicii de turism apelând la o agenţie care să fie membră ANAT. Aceasta poate fi recunoscută prin însemnele ANAT-ului la sediul agenţiei. Recomandăm ANAT, deoarece este o organizaţie profesională care are un statut şi un regulament ce obligă membrii ANAT la un comportament adecvat şi responsabilitate, unde clientul este numărul 1. Totodată, lucrează cu profesionalism, comunicarea e deschisă, se adaptează la cerinţele clientului şi respectă disciplina financiară şi contractuală.

– Se apropie cu paşi repezi minivacanţa de Paşti (1-6 mai), în care românii beneficiază de şase zile libere. Care este oferta Albena Tours în această perioadă?

– Ofertele sunt atât în ţară, pe litoralul românesc şi în staţiunile balneoclimaterice, cât şi în străinătate. De exemplu, o excursie pe litoral, în staţiunea Mamaia, la un complex de trei stele costă 650 de lei de persoană, 5 nopţi, sau o excursie într-o staţiune balneară, în Băile Felix, la hotel de trei stele costă 840 de lei de persoană, 6 nopţi cu mic dejun, masă de Paşte şi acces gratuit la piscină. Peste graniţe, avem oferte, spre exemplu în Bulgaria, la hotel de patru stele, cu 32 de euro pe noapte de persoană, all inclusiv, sau la hotel de trei stele cu 21 de euro pe noapte, tot all inclusiv. De asemenea, sunt oferte pentru Antalya, din 29 aprilie, 7 nopţi la hotel de patru stele, all inclusiv, la 414 euro.

– Ce destinaţii promovaţi în acest an?

– Pentru acest an avem patru tipuri de pachete, circuite, excursii cu autocarul, plecări cu avionul de la Cluj-Napoca şi Bucureşti, şi programele de seniori. Spre exemplu, circuite în Europa cu avionul, autocarul sau ambele, destinaţii cu plecări din Cluj-Napoca, în Antalya, Rhodos, Creta, Zackynthos, Costa del Sol, Corfu, sau Santorini, sau cu plecări din Timişoara în Costa Brava. Programele autocar, cu plecări din Alba Iulia includ destinaţii precum Grecia – Paralia Katerini, Thassos sau Halkidiki sau Turcia – Kusadasi. De exemplu, o vacanţă de 7 nopţi în Halkidiki, la vilă de trei stele, costă 196 de euro de persoană, cu transport inclus, sau în Kusadasi, tot 7 nopţi, la hotel de patru stele, all inclusiv, costă 455 de euro de persoană.

– Revenind la faptul că în acest an aniversaţi împlinirea a 20 de ani de existenţă a firmei, cum aveţi de gând să marcaţi momentul?

– În cursul anului vrem să organizăm un eveniment aniversar, unde să fie invitaţi partenerii noştri şi clienţii fideli.

– La final, vă felicit din partea ziarului Unirea pentru „rezistenţa” şi tenacitatea de care aţi dat dovadă în a menţine Albena Tours la cel mai înalt nivel al turismului albaiulian, judeţean şi aş spune eu, chiar naţional.Vă urez mult succes în continuare.