Cum vor merge la școală elevii din județul Alba, in perioada 8-12 martie: LISTA școlilor și SCENARIUL în care se încadrează
Scenariile în care vor funcționa unitățile de învățământ din județul Alba în perioada 8-12 martie au fost stabilite vineri, 5 martie în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba.
Scenariul VERDE, toți elevi merg fizic la școală: Abrud, Albac, Almaşu Mare, Arieşeni, Avram Iancu, Baia De Arieş, Bistra, Blandiana, Bucerdea Grânoasă, Bucium, Câlnic, Câmpeni, Cenade, Cetatea De Baltă, Ciuruleasa, Cut, Fărău, Gârbova, Hopârta, Horea, Întregalde, Jidvei, Lupşa, Meteș, Mogoş, Ohaba, Poiana Vadului , Poşaga De Jos, Râmeţ, Roşia De Secaş, Roşia Montană, Sălciua, Scărişoara, Sohodol, Vadu Moţilor, Vidra, Vinţu De Jos, Zlatna.
Scenariul GALBEN, merg la școală fizic, doar preșcolarii, elevii din clasele zero-IV, VIII, XII, XIII, restul online: AIUD, BLAJ, BLANDIANA, CERGĂU MARE, CIUGUD, CIUMBRUD, CRĂCIUNELU DE JOS, CRICĂU, CUGIR, DAIA ROMÂNĂ, GALDA DE JOS, GÂRDA DE SUS, IGHIU, LIVEZILE, LOPADEA NOUĂ, MIRĂSLĂU, NOŞLAC, OCNA MUREŞ, OCOLIŞ PIANU DE SUS, RĂDEŞTI, RIMETEA, SĂLIŞTEA, SĂSCIORI, SÂNCEL, SÂNTIMBRU, ŞIBOT, ŞONA, ŞUGAG, TEIUŞ, BLAJ, UNIREA, VADU MOŢILOR, VALEA LUNGĂ
Scenariul ROȘU, merg la școală fizic doar elevii din ciclul primar și preșcolarii: Alba Iulia, Berghin, Doștat, Șpring, Lunca Mureșului, Mihalț, Sebeș, Ponor, Șona, Unirea.
LICEUL „HOREA, CLOSCA SI CRISAN” ABRUD ABRUD 0.95 1 443 0
SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ABRUD ABRUD 0.95 1 327 0
COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD AIUD 1.65 2 237 286
COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD AIUD 1.65 2 243 343
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD AIUD 1.65 2 201 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PASI” AIUD AIUD 1.65 2 179 0
LICEUL TEHNOLOGIC AIUD AIUD 1.65 2 213 425
SCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” AIUD AIUD 1.65 2 396 266
SCOALA GIMNAZIALA „OVIDIU HULEA” AIUD AIUD 1.65 2 385 262
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 65 65
COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 0 650
COLEGIUL NATIONAL „HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 0 815
COLEGIUL NATIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA ** 0 0 0 0
COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 111 584
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „EMANUEL” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 76 0
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „LICURICI” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 45 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATA” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 276 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 282 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 354 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 238 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 204 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFITA ROSIE” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 290 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 314 0
GRADINITA „LUMEA STRUMFILOR” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 87 0
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 523 627
LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 247 407
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 515 453
LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 258 264
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 49 94
LICEUL TEORETIC „SFANTUL IOSIF” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 146 100
SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 450 350
SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 403 325
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 651 413
SCOALA GIMNAZIALA „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 528 376
SCOALA POSTLICEALA DE AFACERI ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 120 0
SCOALA POSTLICEALA FEG ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 170 0
SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 67 0
SCOALA POSTLICEALA SANITARA ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 158 0
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL SIMION STEFAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3 159 438
LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOTILOR” ALBAC ALBAC 0.5 1 357 0
SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE ALMAŞU MARE 0 1 59 0
LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI ARIEŞENI 0 1 269 0
SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU AVRAM IANCU 0 1 112 0
LICEUL „DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES BAIA DE ARIEŞ 0.26 1 501 0
SCOALA GIMNAZIALA BERGHIN BERGHIN 3.13 3 77 50
SCOALA GIMNAZIALA „NICODIM GANEA” BISTRA BISTRA 0.66 1 359 0
COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ BLAJ 1.16 2 502 579
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ BLAJ 1.16 2 209 0
LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MANCIULEA” BLAJ BLAJ 1.16 2 287 266
LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ BLAJ 1.16 2 188 181
LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ BLAJ 1.16 2 145 234
SCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ BLAJ 1.16 2 318 185
SCOALA POSTLICEALA SANITARA BLAJ BLAJ 1.16 2 50 0
SCOALA GIMNAZIALA BLANDIANA BLANDIANA 1.09 2 56 25
SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASA BUCERDEA GRÂNOASĂ 0 1 259 0
SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” BUCIUM BUCIUM 0 1 69 0
SCOALA GIMNAZIALA CALNIC CÂLNIC 0.5 1 243 0
COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI CÂMPENI 0.54 1 634 0
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CIMPENI CÂMPENI 0.54 1 177 0
LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI CÂMPENI 0.54 1 786 0
SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI CÂMPENI 0.54 1 549 0
SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” CAMPENI CÂMPENI 0.54 1 172 0
SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” CENADE CENADE 0 1 97 0
SCOALA GIMNAZIALA „ARON COTRUS” CERGAU MARE CERGĂU MARE 1.23 2 108 37
SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA CETATEA DE BALTĂ 0 1 246 0
SCOALA GIMNAZIALA CIUGUD CIUGUD 2.14 2 157 58
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD CIUMBRUD 1.645 2 301 177
SCOALA GIMNAZIALA CIURULEASA CIURULEASA 0 1 99 0
SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS CRĂCIUNELU DE JOS 2.8 2 137 48
SCOALA GIMNAZIALA „DECEBAL” CRICAU CRICĂU 2.5 2 114 41
COLEGIUL TEHNIC „ION D. LAZARESCU” CUGIR CUGIR 1.32 2 230 219
LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR CUGIR 1.32 2 83 261
SCOALA GIMNAZIALA ” IOSIF PERVAIN” CUGIR CUGIR 1.32 2 245 94
SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR CUGIR 1.32 2 476 221
SCOALA GIMNAZIALA „SINGIDAVA” CUGIR CUGIR 1.32 2 459 162
SCOALA POSTLICEALA „MED-FARM SPERANTA” CUGIR CUGIR 1.32 2 55 0
SCOALA GIMNAZIALA „SEPTIMIU ALBINI” CUT CUT 0.78 1 91 0
SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA DAIA ROMÂNĂ 1.28 2 194 73
SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT DOŞTAT 3.91 3 88 46
SCOALA GIMNAZIALA DRASOV SPRING 11.44 3 132 99
SCOALA GIMNAZIALA FARAU FĂRĂU 0 1 88 0
SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS GALDA DE JOS 1.12 2 225 98
SCOALA GIMNAZIALA GARBOVA GÂRBOVA 0.93 1 224 0
SCOALA GIMNAZIALA „EMIL RACOVITA ” GIRDA DE SUS GÂRDA DE SUS 1.31 2 88 32
SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA HOPÂRTA 0 1 135 0
SCOALA GIMNAZIALA „HOREA” HOREA HOREA 0.51 1 167 0
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” IGHIU IGHIU 1.56 2 423 140
SCOALA GIMNAZIALA INTREGALDE ÎNTREGALDE 0 1 8 0
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI JIDVEI 0.56 1 794 0
SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE LIVEZILE 2.47 2 38 16
SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA LOPADEA NOUĂ 1.92 2 119 65
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION LAZAR” LUNCA MURESULUI LUNCA MUREŞULUI 3.09 3 216 94
SCOALA GIMNAZIALA „DR.PETRU SPAN” LUPSA LUPŞA 0.34 1 167 0
SCOALA GIMNAZIALA METES METEŞ 0.72 1 143 0
SCOALA GIMNAZIALA „ION BREAZU” MIHALT MIHALŢ 7.37 3 148 73
SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU MIRĂSLĂU 1.51 2 80 17
SCOALA GIMNAZIALA MOGOS MOGOŞ 0 1 33 0
SCOALA GIMNAZIALA NOSLAC NOŞLAC 1.1 2 115 40
GRADINITA ADVENTISTA CU PROGRAM PRELUNGIT „EMANUEL” OCNA MURES OCNA MUREŞ 1.43 2 23 0
LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES OCNA MUREŞ 1.43 2 207 228
LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES OCNA MUREŞ 1.43 2 389 383
SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES OCNA MUREŞ 1.43 2 536 213
SCOALA POSTLICEALA „MED FARM SPERANTA” OCNA MURES OCNA MUREŞ 1.43 2 99 0
SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS OCOLIŞ 1.79 2 16 0
SCOALA GIMNAZIALA OHABA OHABA 0 1 43 0
SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI SEBEȘ 3.07 3 318 216
SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS PIANU DE SUS 2.51 2 219 82
SCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI POIANA VADULUI 0 1 105 0
SCOALA GIMNAZIALA PONOR PONOR 5.92 3 9 0
SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS POŞAGA DE JOS 0 1 30 0
SCOALA GIMNAZIALA „DEMETRIU RADU” RADESTI RĂDEŞTI 2.31 2 53 17
SCOALA GIMNAZIALA „SEBES PAL” RIMETEA RIMETEA 2 2 49 26
SCOALA GIMNAZIALA RAMET RÂMEŢ 0 1 9 0
SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS ROŞIA DE SECAŞ 0.62 1 166 0
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BALINT” ROSIA MONTANA ROŞIA MONTANĂ 0 1 241 0
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION PANTEA” SALCIUA SĂLCIUA 0 1 71 0
SCOALA GIMNAZIALA „DAVID PRODAN” SALISTEA SĂLIŞTEA 1.27 2 181 53
SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI SĂSCIORI 1.23 2 616 228
SCOALA GIMNAZIALA „ION POP RETEGANUL” SINCEL SÂNCEL 1.15 2 115 58
SCOALA GIMNAZIALA „IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU SÂNTIMBRU 1.32 2 124 51
SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA SCĂRIŞOARA 0 1 129 0
COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBES SEBEŞ 3.07 3 0 981
GRADINITA „HEIDI” SEBES SEBEŞ 3.07 3 84 0
GRADINITA „SFANTUL NICOLAE” SEBES SEBEŞ 3.07 3 14 0
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES SEBEŞ 3.07 3 307 278
LICEUL GERMAN SEBES SEBEŞ 3.07 3 205 120
LICEUL TEHNOLOGIC SEBES SEBEŞ 3.07 3 466 737
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES SEBEŞ 3.07 3 360 175
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES SEBEŞ 3.07 3 617 250
SCOALA POSTLICEALA HENRI COANDA SEBES SEBEŞ 3.07 3 25 48
SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL SOHODOL 0.59 1 71 0
SCOALA GIMNAZIALA STREMT STREMŢ 0.82 1 201 0
SCOALA GIMNAZIALA „IOSIF SARBU” SIBOT ŞIBOT 2.47 2 76 16
SCOALA GIMNAZIALA SONA ŞONA 3.43 3 252 109
SCOALA GIMNAZIALA SUGAG ŞUGAG 1.04 2 217 83
LICEUL TEORETIC TEIUS TEIUŞ 2.06 2 442 320
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ BLAJ 1.16 2 489 126
SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU ” UNIREA UNIREA 3.64 3 277 143
SCOALA GIMNAZIALA VADU MOTILOR VADU MOŢILOR 0.74 1 71 0
SCOALA GIMNAZIALA „ION BIANU” VALEA LUNGA VALEA LUNGĂ 2.53 2 202 67
SCOALA GIMNAZIALA VIDRA VIDRA 0.65 1 127 0
SCOALA GIMNAZIALA „IULIU MANIU” VINTU DE JOS VINŢU DE JOS 0.54 1 467 0
LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA 0.5 1 800 0