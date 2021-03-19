Cum vor merge la școală elevii din județul Alba, în perioada 22-26 martie: LISTA școlilor și SCENARIUL în care se încadrează
Scenariile în care vor funcționa unitățile de învățământ din județul Alba în perioada 22-26 martie au fost stabilite vineri, 19 martie în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba.
Art. 1: Se aprobă scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba, pentru perioada 22-26.03.2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Ținând cont de faptul că la nivelul comunelor Ciugud, Doștat, Rimetea, Șona și Unirea, rata de incidență cumulată din ultimele 14 zile, a cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus SARS-COv-2 este de peste 6 cazuri/1000 de locuitori, în unitățile de învățământ Școala Gimnazială Ciugud, Școala Gimnazială Doștat, Școala Gimnazială ,,Sebeș Pal,, Rimetea, Școala Gimnazială Șona și Școala Gimnazială ,,Avram Iancu,, Unirea în intervalul 22-26.03.2021, cursurile se vor desfășura exclusiv online.
Nr. crt Unitatea de învățământ Localitate Rata de incidența comunicată de DSP Scenariu
1 LICEUL „HOREA, CLOSCA SI CRISAN” ABRUD ABRUD 3.81 3
2 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ABRUD ABRUD 3.81 3
3 COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD AIUD 4.65 3
4 COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD AIUD 4.65 3
5 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD AIUD 4.65 3
6 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PASI” AIUD AIUD 4.65 3
7 LICEUL TEHNOLOGIC AIUD AIUD 4.65 3
8 SCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” AIUD AIUD 4.65 3
9 SCOALA GIMNAZIALA „OVIDIU HULEA” AIUD AIUD 4.65 3
10 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
11 COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
12 COLEGIUL NATIONAL „HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
13 COLEGIUL NATIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA ALBA IULIA 4.98 3
14 COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
15 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „EMANUEL” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
16 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „LICURICI” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
17 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATA” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
18 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
19 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
20 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
21 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
22 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFITA ROSIE” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
23 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
24 GRADINITA „LUMEA STRUMFILOR” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
25 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
26 LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
27 LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
28 LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
29 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
30 LICEUL TEORETIC „SFANTUL IOSIF” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
31 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
32 SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
33 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
34 SCOALA GIMNAZIALA „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
35 SCOALA POSTLICEALA DE AFACERI ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
36 SCOALA POSTLICEALA FEG ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
37 SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
38 SCOALA POSTLICEALA SANITARA ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
39 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL SIMION STEFAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 5.78 3
40 LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOTILOR” ALBAC ALBAC 0 1
41 SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE ALMAŞU MARE 0 1
42 LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI ARIEŞENI 0 1
43 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU AVRAM IANCU 0.68 1
44 LICEUL „DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES BAIA DE ARIEŞ 1.31 2
45 SCOALA GIMNAZIALA BERGHIN BERGHIN 1.04 2
46 SCOALA GIMNAZIALA „NICODIM GANEA” BISTRA BISTRA 0.22 1
47 COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ BLAJ 2.84 2
48 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ BLAJ 2.84 2
49 LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MANCIULEA” BLAJ BLAJ 2.84 2
50 LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ BLAJ 2.84 2
51 LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ BLAJ 2.84 2
52 SCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ BLAJ 2.84 2
53 SCOALA POSTLICEALA SANITARA BLAJ BLAJ 2.84 2
54 SCOALA GIMNAZIALA BLANDIANA BLANDIANA 1.09 2
55 SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASA BUCERDEA GRÂNOASĂ 0.88 1
56 SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” BUCIUM BUCIUM 2.81 2
57 SCOALA GIMNAZIALA CALNIC CÂLNIC 0 1
58 COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI CÂMPENI 1.64 2
59 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CIMPENI CÂMPENI 1.64 2
60 LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI CÂMPENI 1.64 2
61 SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI CÂMPENI 1.64 2
62 SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” CAMPENI CÂMPENI 1.64 2
63 SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” CENADE CENADE 0 1
64 SCOALA GIMNAZIALA „ARON COTRUS” CERGAU MARE CERGĂU MARE 0 1
65 SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA CETATEA DE BALTĂ 0.98 1
66 SCOALA GIMNAZIALA CIUGUD CIUGUD 6.13 3
67 LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD CIUMBRUD 4.65 3
68 SCOALA GIMNAZIALA CIURULEASA CIURULEASA 1.75 2
69 SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS CRĂCIUNELU DE JOS 1.87 2
70 SCOALA GIMNAZIALA „DECEBAL” CRICAU CRICĂU 2 2
71 COLEGIUL TEHNIC „ION D. LAZARESCU” CUGIR CUGIR 1.91 2
72 LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR CUGIR 1.91 2
73 SCOALA GIMNAZIALA ” IOSIF PERVAIN” CUGIR CUGIR 1.91 2
74 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR CUGIR 1.91 2
75 SCOALA GIMNAZIALA „SINGIDAVA” CUGIR CUGIR 1.91 2
76 SCOALA POSTLICEALA „MED-FARM SPERANTA” CUGIR CUGIR 1.91 2
77 SCOALA GIMNAZIALA „SEPTIMIU ALBINI” CUT CUT 0 1
78 SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA DAIA ROMÂNĂ 0.64 1
79 SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT DOŞTAT 7.84 3
80 SCOALA GIMNAZIALA DRASOV SPRING 2.67 2
81 SCOALA GIMNAZIALA FARAU FĂRĂU 1.34 2
82 SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS GALDA DE JOS 3.8 3
83 SCOALA GIMNAZIALA GARBOVA GÂRBOVA 3.26 3
84 SCOALA GIMNAZIALA „EMIL RACOVITA ” GIRDA DE SUS GÂRDA DE SUS 0 1
85 SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA HOPÂRTA 2.6 2
86 SCOALA GIMNAZIALA „HOREA” HOREA HOREA 0.51 1
87 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” IGHIU IGHIU 1.14 2
88 SCOALA GIMNAZIALA INTREGALDE ÎNTREGALDE 1.77 2
89 LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI JIDVEI 1.32 2
90 SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE LIVEZILE 1.65 2
91 SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA LOPADEA NOUĂ 1.93 2
92 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION LAZAR” LUNCA MURESULUI LUNCA MUREŞULUI 4.64 3
93 SCOALA GIMNAZIALA „DR.PETRU SPAN” LUPSA LUPŞA 0.68 1
94 SCOALA GIMNAZIALA METES METEŞ 0.72 1
95 SCOALA GIMNAZIALA „ION BREAZU” MIHALT MIHALŢ 5.24 3
96 SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU MIRĂSLĂU 3.03 3
97 SCOALA GIMNAZIALA MOGOS MOGOŞ 0 1
98 SCOALA GIMNAZIALA NOSLAC NOŞLAC 4.96 3
99 GRADINITA ADVENTISTA CU PROGRAM PRELUNGIT „EMANUEL” OCNA MURES OCNA MUREŞ 4.72 3
100 LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES OCNA MUREŞ 4.72 3
101 LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES OCNA MUREŞ 4.72 3
102 SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES OCNA MUREŞ 4.72 3
103 SCOALA POSTLICEALA „MED FARM SPERANTA” OCNA MURES OCNA MUREŞ 4.72 3
104 SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS OCOLIŞ 0 1
105 SCOALA GIMNAZIALA OHABA OHABA 0 1
106 SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI SEBEȘ 2.61 2
107 SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS PIANU DE SUS 4.19 3
108 SCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI POIANA VADULUI 0 1
109 SCOALA GIMNAZIALA PONOR PONOR 0 1
110 SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS POŞAGA DE JOS 0 1
111 SCOALA GIMNAZIALA „DEMETRIU RADU” RADESTI RĂDEŞTI 4.65 3
112 SCOALA GIMNAZIALA „SEBES PAL” RIMETEA RIMETEA 10 3
113 SCOALA GIMNAZIALA RAMET RÂMEŢ 0 1
114 SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS ROŞIA DE SECAŞ 0 1
115 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BALINT” ROSIA MONTANA ROŞIA MONTANĂ 0.36 1
116 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION PANTEA” SALCIUA SĂLCIUA 0.7 1
117 SCOALA GIMNAZIALA „DAVID PRODAN” SALISTEA SĂLIŞTEA 2.53 2
118 SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI SĂSCIORI 1.84 2
119 SCOALA GIMNAZIALA „ION POP RETEGANUL” SINCEL SÂNCEL 1.92 2
120 SCOALA GIMNAZIALA „IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU SÂNTIMBRU 1.98 2
121 SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA SCĂRIŞOARA 0.64 1
122 COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBES SEBEŞ 2.61 2
123 GRADINITA „HEIDI” SEBES SEBEŞ 2.61 2
124 GRADINITA „SFANTUL NICOLAE” SEBES SEBEŞ 2.61 2
125 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES SEBEŞ 2.61 2
126 LICEUL GERMAN SEBES SEBEŞ 2.61 2
127 LICEUL TEHNOLOGIC SEBES SEBEŞ 2.61 2
128 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES SEBEŞ 2.61 2
129 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES SEBEŞ 2.61 2
130 SCOALA POSTLICEALA HENRI COANDA SEBES SEBEŞ 2.61 2
131 SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL SOHODOL 0 1
132 SCOALA GIMNAZIALA STREMT STREMŢ 1.22 2
133 SCOALA GIMNAZIALA „IOSIF SARBU” SIBOT ŞIBOT 1.65 2
134 SCOALA GIMNAZIALA SONA ŞONA 14.19 3
135 SCOALA GIMNAZIALA SUGAG ŞUGAG 0.69 1
136 LICEUL TEORETIC TEIUS TEIUŞ 2.07 2
137 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ BLAJ 2.84 2
138 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU ” UNIREA UNIREA 6.28 3
139 SCOALA GIMNAZIALA VADU MOTILOR VADU MOŢILOR 0.75 1
140 SCOALA GIMNAZIALA „ION BIANU” VALEA LUNGA VALEA LUNGĂ 1.68 2
141 SCOALA GIMNAZIALA VIDRA VIDRA 0.65 1
142 SCOALA GIMNAZIALA „IULIU MANIU” VINTU DE JOS VINŢU DE JOS 1.45 2
143 LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA 0.5 1