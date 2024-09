Cum va fi VREMEA în toamna 2024: Prognoza meteo pentru aceast sezon. România, lovită de furtuni puternice – Avertismentul climatologilor

Vara 2024 a fost cea mai caldă de când există date meteo în România. În ultimele luni s-au înregistrat recorduri absolute, iar seceta a dus la distrugeri majore. La început de toamnă însă un ciclon face ravagii în vestul Europei, iar din cauza schimbărilor climatice, în acest anotimp ne putem confrunta cu furtuni foarte puternice și că va trebui să ne adaptăm.

„Ploile vor rămâne, dar temperaturile cresc, cel puțin până la sfârșitul acestei săptămâni. La sfârșit de săptămână, însă, aerul rece dinspre vestul Europei va pătrunde și la noi, iar situația este, totuși, una normală pentru toamnă. A fost ce a fost până acum prima săptămână, prima parte din septembrie destul de caldă, foarte caldă. Dacă vorbim de toamnă, climatic vorbind, este un anotimp ca și primăvara, de tranziție, astfel că variabilitatea este mult mai mare, în sensul în care pot să alterneze destul de rapid perioade foarte calde cu perioade foarte reci.

De fapt, se rearanjează circulația atmosferică dinspre sezonul cald spre sezonul rece și atunci pot coexista astfel de tipuri de circulație și pentru sezonul cald și pentru sezonul rece. E un lucru bun că avem precipitații acum. Probabil că vom mai avea în această toamnă”, a declarat Roxana Bojariu, climatolog, la Antena 3 CNN.

Întrebată dacă aceste precipitații mai pot salva culturile, Bojariu a explicat că „nu mai e un impact direct asupra culturilor deja semănate”, dar că „am putea avea un început de nou an agricol care să favorizeze aceste însămânțări ale culturilor de toamnă, astfel încât la anul să avem o situație mai bună”.

„Va trebui să ne obișnuim cu aceste fenomene”

„Anul agricol s-a încheiat la sfârșitul lunii august și începe noul an agricol. E adevărat că nu mai avem un impact direct asupra culturilor deja semănate, pentru că deja lucrurile sunt clare cu ele, dar am putea avea un început de nou an agricol care să favorizeze aceste însămânțări ale culturilor de toamnă, astfel încât la anul să avem, totuși, o situație mai bună, mai ales dacă resursa de apă din sol ce reface și s-a refăcut o parte, evident, prin precipitații. Ploile de toamnă care vor veni sperăm să fie cu adevărat acele ploi care să se infiltreze lent în sol și să aducă o încărcare eficientă a solului cu apă”, a mai spus climatologul.

De asemenea, a avertizat că în această toamnă ne-am putea confrunta cu furtuni foarte puternice, din cauza încălzirii globale.

„Nu sunt excluse furtunile foarte intense, din păcate, pe fondul încălzirii globale, care alimentează toate sistemele de vreme cu o cantitate sporită de căldură și de vapori de apă, de energie, în general. Din păcate, toate episoadele de vreme sunt alimentate cu mai multă energie, indiferent de anotimp, indiferent de locul din lume unde se desfășoară. Avem, practic, evenimente peste tot în lume și va trebui să ne obișnuim, va trebui să ne adaptăm, iar, pe de altă parte, va trebui să reducem serios emisiile pentru a încetini această cursă infernală a creșterii temperaturii medii globale, care în spate are exact aceste modificări în statistica fenomenelor extreme”, a conchis Roxana Bojariu.

