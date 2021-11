Cum l-a bagat alcoolul la închisoare pe un bărbat din Alba: Și-a întepat partenerul de pahar cu un cuțit și o foarfecă

FOTO VIDEO| Garajele „improvizate” de pe două străzi din Alba Iulia, demolate. Proprietarii, înștiințați pentru a-și ridica bunurile

Garajele „improvizate” de pe strada Nicolae Bălcescu și strada Basarabiei din Alba Iulia au fost demolate, Poliția Locală înștiințând proprietarii pentru a putea salva bunurile din interiorul acestora.

„Am hotărât să mai dau un termen garajelor construite ilegal pe domeniul public din spatele birourilor Electrica, până pe data de 9 noiembrie. În data de 8 vom mai face o informare cetățenilor care le dețin, să își ridice bunurile, să își ridice ceea ce cred că pot valorifica și în data de 9, data nu vor proceda, vom duce utilaje și vom demola toate aceste construcții ilegale”, a declarat primarul Gabriel Pleșa, în cursul săptămânii trecute.

„Către,

Deţinătorul construcţiilor neautorizate cu destinaţia de GARAJ Alba lulia str. Nicolae Bălcescu/Basarabiei

În conformitatea cu dispoziţiile Legii 50/1991 republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construire cum si a UCL 255/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodărirea Municipiului va inaintam prezenta:

ÎNŞTIINŢARE

prin care va punem in vederea ca pana in data de 25.10.2021, începând cu data afișării, sa desfiinţaţi construcţiile neaulorizate edificate pe terenul situat la adresa mai sus aratata, teren propritatea Municipiului Alba lulia.

Prin adresa nr.38758/27.04.2017 ati fost somat sa desfiinţaţi construcţiile neautorizate cu destinaţia de garaj si nici pana la aceasta data nu ati desfiinţat construcţiile,

Drept urmare ne vedem nevoiţi sa ducem la îndeplinire masurile de desfiinţare pe cale administrativa, ţinând cont si de dispoziţiile sentinţei nr.3360{CAF/22.09.2017 din dosar nr.3073/107/2017.

Precizam ca toate cheltuielile destinate desfiinţării construcţiei „garaj” cad exclusiv in sarcina dumneavoastră, si nu ne asumam răspunderea pentru eventualele prejudicii aduse bunurilor aflate in interiorul construcţiei in momentul desfiinţării”, se arată în înștiințarea din partea Poliției Locale Alba Iulia.