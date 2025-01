Cum își bate joc statul de persoanele cu dizabilități: „Dragă sistem, îmi cer scuze că exist!”

Statul continuă să umilească persoanele cu dizabilități, oferindu-le indemnizații rușinos de mici, care nu acoperă nici măcar nevoile de bază. Levente Polgar, sportivul din Aiud, intrat în istorie drept singura persoană din lume cu dizabilități care a reușit să termine cea mai dură competiție de ultramaraton montan din lume, a făcut public cuponul indemnizației de handicap prin care arată „bătaia de joc” a statului.

„Dragă sistem…Îmi cer scuze că exist! Cu 449 roni indemnizație de handicap lunar. Mâine aș renunța la mizeria asta Apropo, „trenulețul” ăla nu lovește și în leprele cu salarii și sporuri de zeci de mii roni?„, a scris sportivul Levente Polgar pe pagina de Facebook.

Este o realitate crudă! Pentru cei mai mulți români, suma de 449 de lei este mai mică decât o factură lunară la utilități sau costul alimentelor pe o săptămână. În schimb, pentru persoanele cu dizabilități, acestă sumă reprezintă „sprijinul” oferit din partea statului. Situația este și mai frustrantă atunci când în aceeași țară se plătesc salarii și sporuri enorme, în sectorul public.

Postarea a generat numeroase reacții din partea oamenilor, care au condamnat lipsa de sprijin real din partea sistemului.

„Plătește statul aiurea bani pe tot felul de proiecte, iar pe cei care cu adevărat au probleme de sănătate îi ignoră. Să trăiască ei, cu pensiile astea! Huă!!! Atât!!! Că mă apucă dracii de nervi.Levi, tare simt că afară o să fii cu adevărat respectat pentru ceea ce faci și ceea ce ești! Trist, dar adevărat!” este unul dintre comentariile scrise la postare.

Alții au scris: „Își bat joc ! Dar tu ești un exemplu pentru noi toți. Jos pălăria în fața ta!”, „Levente dragă, trăim în țara hoților cu imunitate. Nu mai continui că n-are rost„.

Levente Polgar este un ultramaratonist din Aiud care de-a lungul timpului a participat la multe competiții, unele dintre ele printre cele mai dure, respectiv Tor des Geants 2024. Cursa a parcurs-o și în 2023, atunci când a intrat în istorie drept singura persoană din lume cu dizabilități care a reușit să termine o astfel de cursă.

„Stâncos, alunecos, dur. Atât de dur încât este top 9 cele mai DURE curse de ultramaraton montan de pe tot mapamondul. Anul trecut am reușit să îi înving. Am învins km, terenul total neprietenos, dar mai presus de toate, am învins handicapul pe care îl am. Știți ceva? A fost greu în draci, dar ce contează niște picioare umflate și distruse când știi că la finalul celor 330 de Km vei intra în istorie singura persoană din lume cu dizabilități care reușește să termine o astfel de cursă? Bonusul este că la finalul oricărui ultramaraton câștigi un ultramaraton cu tine, cu dubiile tale, cu viața de zi cu zi care nu e mereu prielnică. Poate și din acest motiv, mă mai duc și anul acesta! Am primit bursa Lucas și reprezint cu cinste memoria la Tor des Geants, unde Lucas a fost participat și finisher.”, declara Levente Polgar înainte de cursă.

Pe lângă performanțele sportive, Levente Polgar a inițiat proiectul „Aiud Maraton”, prin care pe lângă concursul propriu-zis, se strâng fonduri pentru susținerea Asociației Invictus România, cât și promovarea tinerilor.

În 2023, a primit un premiu special la Gala Antreprenoriatului, în semn de apreciere pentru modul frumos în care a promovat imaginea României în lume.

