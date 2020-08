Cugirul se dezvoltă în continuare cu bani europeni: aproape 50 milioane de euro vor fi investiți în următorii 2-3 ani

*Interviu realizat cu primarul orașului Cugir, Adrian Teban

– Domnule primar, ați fost investit cu încrederea și susținerea cetățenilor pentru a gospodări orașul Cugir timp de 16 ani, adică patru mandate consecutive. Înainte de a ne referi la realizările din actualul mandat, v-aș provoca să vă amintiți cum era orașul Cugir atunci când ați devenit pentru prima dată primar.

– În primul rând vreau să spun că încrederea pe care oamenii mi-au acordat-o m-a onorat de fiecare dată și mi-a dat determinarea de a schimba orașul în bine. Știți foarte bine, Cugirul a fost monoindustrial, în momentul în care uzina nu a mai avut comenzi și și-a redus activitatea, majoritatea domeniilor au intrat în declin. Așa se face că la preluarea primului mandat în anul 2004, infrastructura stradală era precară, nu existau rețele de canalizare decât pe 30% din suprafața orașului, în anumite zone lipseau chiar și rețelele de apă, aproape toate obiectivele sociale, culturale și sportive erau abandonate și condamnate la degradare. Înainte de a vorbi de străzi asfaltate și trotuare amenajate, a trebuit să rezolvăm structura subterană. Am reușit să rezolvăm 100% acestă problemă și abia apoi am început să lucrăm la infrastructura stradală.

– Avem convingerea că în cei 16 ani ca primar v-ați lovit de multe situații dificile. Care au fost cele mai mari provocări administrative de până acum?

– Un moment dificil de care îmi amintesc a fost în anul 2009, când spitalul din Cugir era pe lista de închidere. Situația financiară a spitalului era complicată, condițiile erau precare pentru că nu se mai făcuseră investiții de la înființarea lui, nu erau dotări, medicii erau puțini. Am preluat spitalul într-o stare critică, însă cu fonduri proprii și cu bani europeni am schimbat acest lucru. Am modernizat și dotat secția de Chirurgie și Ambulatoriul, iar acum sunt în derulare lucrările la Maternitate și Pediatrie. Mai avem încă un proiect contractat pentru dotarea cu aparatură de ultima generație a tuturor secțiilor din Ambulatoriu și dorim să reabilităm Secția de Boli Infecțioase și Secția de Psihiatrie. Inclusiv problema personalului medical a fost în mare parte rezolvată. În această perioadă de pandemie ni s-a confirmat faptul că a fost o decizie înțeleaptă să declarăm spitalul prioritatea noastră numărul 1 în acești ultimi ani și să investim peste 13.693.527 de lei.

– Referindu-ne la mandatul actual, care sunt cele mai importante realizări?

– A fost un mandat în care cea mai mare parte a energiei ne-am canalizat-o pe accesarea de proiecte europene. Este motivul pentru care în ultimii ani am întocmit zeci de studii de fezabilitate, documentațîi și proiecte tehnice, am pregătit și am depus proiecte pe programele de finanțare lansate de UE. Vă spun sincer, în momentul în care depuneam toate aceste proiecte mă gândeam că dacă ajungem să obținem finanțare măcar pentru jumătate dintre ele, ar fi foarte bine. Acum, văzând că aproape toate, adică 95%, sunt în curs de finanțare, pot spune că lucrurile sunt peste așteptările noastre și asta înseamnă că echipa de la Primăria Cugir și-a făcut foarte bine treaba.

Bineînțeles, au fost făcute investiții inclusiv din bugetul local și aș aminti modernizarea străzilor Ștefan cel Mare, Emil Racoviță, Şurianu, Dealului, M. Sadoveanu, Aurel Vlaicu, Colinei din Cugir și Merilor, Tractoristului, Mesteacănului și Privighetorii din Vinerea, introducerea curentului electric în Frăsinei, achiziționarea de dotări pentru spital, amenajarea Skate Parc-ului și lista poate să continue.

– Despre câte proiecte europene este vorba și care este valoarea lor totală?

– În momentul de față avem 16 proiecte care sunt în diferite etape de implementare, iar suma totală este undeva la aproximativ 50 milioane de euro. Concret, vorbim de proiecte pentru modernizarea clădirii de Pediatriei – Maternitate, a tuturor școlilor gimnaziale și grădinițelor din localitate, a colegiului tehnic, modernizarea rețelei stradale pe care se desfășoară transportul în comun, străzile din Cindeni și Râul Mic, drumurile de munte, iluminatul public, transportul public de călători.

– Aș vrea să ne referim în primul rând la infrastructura stradală. Lucrările vor ajunge și în partea de sus a orașului și mă refer la Râul Mic și Cindeni?

– Cu siguranță. În baza proiectelor care vizează infrastructura vom moderniza 46 de străzi, iar restul, le vom reabilita cu bani de la bugetul local, astfel că nu vor mai exista străzi neasfaltate în nici o zona a orașului. Aș vrea să nominalizez cele 46 de străzi, pentru că sunt foarte multe întrebări din partea cetățenilor cu privire la acest aspect: Victoriei, Stadionului, I.B. Deleanu, M. Viteazul, 1 Decembrie 1918, Rozelor, Ion Creangă, Tineretului, Alexandru Sahia, Nicolae Bălcescu, Griviței, Râul Mic, Pârâului, Carpaţi, Livezii, Dorului, Nuferilor, Horea, Traian, Fagului, Crinului, Crângului, Munteniei, Lacului, Cooperatorilor, Ştrandului, Biruinţei, Gh. Lazăr, Decebal, M .Kogălniceanu, Mărăşeşti, I. Slavici, G. Coşbuc, Ghe. Asachi, Libertăţii, Ș.O. Iosif, 8 Martie, Zorilor, 1 Iunie, Arieșului, G. Enescu, M. Eminescu, Scăunel, Simion Bărnuțiu, Bradului din Cugir și Str. Principală din Vinerea. Majoritatea străzilor vor fi modernizate cu piste de biciclete.

Din bugetul local vom continua să reabilităm străzile Răchiţii, C. Porumbescu, Liliacului din Cugir și Morilor, Culturii, Luncii, Toamnei, Arinului, Macului și Deal din Vinerea.

– Practic, în următorii ani Cugirul întră în șantier?

– Da, Cugirul va intra în șantier însă nu trebuie să ne sperie acest lucru pentru că pe măsură ce semnăm contractele de execuție vom realiza un grafic de eșalonare al lucrărilor. Vom gândi lucrurile secvențial, astfel încât să nu blocăm zonele respective, iar oamenii să nu aibă de suferit. Sigur că va exista un disconfort în perioada lucrărilor dar am mai fost situațîi similare, avem experiență și știm să gestionăm problemele. Important este să ducem la final aceste proiecte care vor schimba radical orașul în următorii ani.

– Cum merg lucrările la centura de ocolire a localității Vinerea? Nu ar fi fost firesc să existe în continuare și o ieșire la autostradă?

– Faptul că am scos o parte din circulație în afară localității Vinerea este un lucru benefic pentru vinereni și cugireni, deopotrivă. Traficul rutier va fi mai fluent, mai sigur și mai rapid, iar localnicii din zona vor scăpa de pericolul, disconfortul și poluarea actuală. În prezent se toarnă asfaltul și cred că la sfârșitul lunii septembrie, cel mai târziu în octombrie se va putea circula pe centură.

În ceea ce privește legătura la autostradă, ani la rând am făcut lobby la toate nivelurile, la toți miniștrii și la fiecare guvern, iar acum avem promisiunea Ministerului Transporturilor că se va crea un nod rutier care să lege Cugirul de A1. Odată cu conectarea la autostradă, orașul nostru va avea în sfârșit șansa să evolueze economic, șansă de care ar fi trebuit să beneficieze încă din 2014, la fel ca orașele din apropiere care au una sau mai multe ieșiri la autostradă.

– Aveți obiective pe care nu ați reușit să le îndepliniți în acești patru ani de mandat?

– Avem un teritoriu extins, cu o suprafață mare ocupată de pădure, un cadru natural pe care dorim să-l exploatăm în viitor prin dezvoltarea economică și turistică a zonei montane. Împreună cu celelalte primării din jurul nostru am înființat Asociația Munții Șurianu cu scopul de a realiza o strategie de dezvoltare. În funcție de viitorul ghid de finanțare 2021- 2027 vom decide modul în care vom acționa pentru ca zona să-și atingă potențialul economic

Un alt domeniu în care dorim să lucrăm mai mult se referă la transferul tehnologic. Pe lângă industria specială care există de mult timp, ne propunem să înființăm un parc de transfer tehnologic, mai ales că în următorul exercițiu financiar se vor aproba fonduri importante în această direcție. Avem convingerea că vom reuși să dezvoltăm o zonă industrială, mai ales dacă vom avea acces la autostradă.

– Domnule Teban, începe competiția electorală în care v-ați înscris pentru a cincea oară. Cum credeți că va fi această campanie?

– Campania nu a început oficial încă, dar precampania ne-a oferit deja o imagine a ceea ce urmează. Este bine știut faptul am susținut întotdeauna tinerii și i-am încurajat să se implice cât mai mult în viața politică. Sunt de părere că e nevoie de oameni noi în politică, însă nu de oameni noi cu metehne vechi, caracterizați de populism ieftin și lipsiți de soluții. Am fost deja atacat în legătură cu deplasările la Bruxelles de către cei care au puține cunoștințe despre ce presupune activitatea în Comitetul Regiunilor și cât de mult a contat în capacitatea noastră de a face proiecte bune și a obține finanțare european. Aș vrea totuși să clarific faptul că diurna decontată din bugetul U.E. este aceeași pentru toți primarii din Europa și se referă la costurile de deplasare și cazare.

Am respectat întodeauna părerile critice și observațiile venite din partea oamenilor și niciodată nu am condiționat reabilitarea unor străzi de votul sau simpatia lor politică. Un astfel de mod de a privi lucrurile demonstrează imposibilitatea unora de a înțelege modul strategic în care dorim să dezvoltăm orașul și viziunea pe care o avem pentru viitor.

Vă mulțumesc și vă doresc succes!

A consemnat

Nicoleta IDITA – TOMUȚA