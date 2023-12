CSU Alba Iulia – ACS Tg. Mureș 3-4 (2-2), partidă cu miză pe „Cetate” în ultima reprezentație a anului

CSM Unirea Alba Iulia a câștigat spectaculos, de justețe, ultimul derby „de Alba” al anului 7-3 (1-1), la Galda de Jos, în confruntarea cu Industria, partidă în care a întors scorul și s-a descătușat în actul secund când a marcat în 6 rânduri (duble Indrei, M. Codrea și Fetița).



Gruparea din Cetatea Marii Uniri s-a răzbunat, parcă, pentru toate neîmplinirile sezonului, provocând o umilință pentru nou-promovată

Cea mai concludentă victorie a stagiunii pentru „alb-negrii”, după o evoluție solidă (s-au marcat 7 goluri, mei multe decât în precedentele deplasări, în fața unui oponent căzut după pauză, Industria suferind al 4-lea eșec la rând.

„Am făcut față în prima repriză, am jucat bine, am avut consistență în joc, am avut și ocazii. A doua repriză, după eliminarea lui Cioară, imediat după ce am primit al doilea gol, fază la care cred că a fost fault în atac, totul s-a încheiat. Au fost și greșeli personale, ne-am dat în stambă și acesta e rezultatul. Nu știu ce urmează pentru Industria Galda, nu e o întrebare pentru mine. Sperăm…”, a spus Doru Oancea.

„Felicit băieții pentru victorie și cele 7 goluri. Mă nemulțumește însă că am luat 3 goluri, din care două primite în superioritate numerică. S-a tras cortina peste prima parte, vom analiza. Încercăm să prindem acest play-off, șansele sunt mici, dar ne batem până la capăt și nu putem decât să regretăm punctele pe care le meritam și nu le-am obținut, la Tg. Mureș, acasă cu CSU Alba Iulia, la ultima fază, sau în eșecul cu Bistrița. Ne pregătim pentru sezonul viitor, cu un obiectiv clar să care tragem la promovare. Încercăm să ne facem un grup, un schelet de echipă, Mulțumesc suporterilor care au fost aici, pentru primire și entuziasm. Au parte de respectul și prețuirea mea, le doresc Sărbători fericite și sănătate”, a precizat Alexandru Pelici.

Elevii lui Alexandru Pelici au cucerit 3 puncte prețioase înainte de vacanță, în încercarea de a mai conta în lupta pentru play-off (două puncte de recuperat când mai sunt 3 etape din sezonul regular, în primăvară). Vizitatorii au dominat confruntarea, însă s-au trezit abia la 1-0 în favoarea găldenilor, egalarea survenind înaintea pauzei.

Industria s-a prăbușit la reluare, primind două goluri în nici 10 minute, o dublă Indrei. Imediat după golul de 1-2, amfitrionii au rămas în inferioritate numerică, fiind eliminat Cioară (53), pentru proteste (două avertismente în câteva zeci de secunde). Până la final jocul a avut un singur sens, spre buturile nefericitului Kelachukwu, iar vizitatorii au mai înscris în 4 rânduri (alte duble M. Codrea și Fetița), serie ofensivă întreruptă de reușitele lui Giorgiu (2-3) și Frențiu (3-6).

CSM Unirea Alba Iulia iernează pe poziția a 6-a, cu 22 de puncte, iar Industria este penultima, cu griji majore în privința continuării în eșalonul terț

*1-0, MIN. 20: BAGHIU, pe contraatac, la prima ocazie a jocului, plasează pe lângă portar, în colțul lung

*1-1, MIN. 45: RAICEA, egalare cu capul la centrarea lui Ciaun

*1-2, MIN. 53: INDREI a câștigat duelul cu Kelachukwu, a păstrat balonul și a împins mingea în poarta goală

*1-3, MIN. 62: INDREI, lob peste portar, a realizat dubla

*2-3, MIn. 67: GIORGIU înscrie din 7 metri, la o pasă din dreapta, reducând ecartul în inferioritate numerică.

*2-4, MIN. 68: FETIȚA a punctat imediat, cu un șut pe sub portar

*2-5, MIN. 75: M. CODREA finalizează din 8 metri

*2-6, MIN. 88: M: CODREA, șut plasat din careu

*3-6, MIN. 90: FRENȚIU, din cădere, marchează

*3-7, MIN. 90+3: FETIȚA realizează dubla, cu un șut din 10 metri

La faza următoare, pentru proteste, după 1-2, Cioară a văzut două galbene în câteva zeci de secunde, pentru proteste și a fost eliminat!

C. Cristea (50) – șut puțin alături de la marginea careului. M. Codrea (52) – a scăpat singur însă a trasîn brațele portarului.

Meciul a început practic în minutul 20, după deschiderea scorului. Uniriștii au dominat, însă au ratat câteva situații importante

Două ocazii de egalare ale uniriștilor, Ciaun (25) – șut alături și Raicea (27) – șut prins de portar. Indrei (30) – lob de la 30 de metri, alături. Șut Istrate (34), de la marginea careului puțin pe lângă. Torpilă Cioară scoasă de sub bară de Stoian (37). Intervenție extraordinară Kelachukwu (40) – la ocazia lui Indrei. Indrei, ratare incredibilă, șut peste din 6 metri (42)

Gazdele iarăși nu au portar de rezervă, titular fiind nigerianul Kelachukwu. În jur de 400 de spectatori prezenți la acest joc de final de an.

Sunt ambiții în duelul dintre formațiile din Alba rănite în orgoliu după ultimele rezultate. Amfitrionii nu au câștigat în acest sezon în fața fanilor și au înregistrat 3 insuccese la rând.

“Alb-negrii” suferă în urma eșecului “cu cântec” (grave erori de arbitraj) contra Gloriei Bistrița și au șanse reduse să mai acceadă în play-off, aflându-se la 5 “lungimi” de locul 4, când mai sunt 12 puncte puse-n joc (4 întâlniri).

Vor absenta, din diverse motive (suspendări, accidentări), Căt. Suciu, Potopea, Puha, respectiv M. Boldea, T. Suciu și Bârdea.

Arbitri An. Fodor (Deva), L. Zifceac (Oradea), Al. Bogdănel (Oradea) Observatori M. Zgovancu (Tg. Jiu), D. Lazăr (Ploiești)

