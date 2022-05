CSȘ Blaj a terminat pe locul 5 la volei juniori, iar Tudor Balu – desemnat MVP-ul turneului din Sala „Timotei Cipariu”

CS Ocna Mureș trăiește chinuit finalul de campionat, ocnamureșenii suferind o înfrângere drastică în fieful “virușilor verzi”.

Deja în vacanță, după remiza de la Reghin, ce a dat numele și celei de-a doua retrogradate, Unirea Alba Iulia, “Soda dragă” a pierdut la un scor aspru, 0-5 (0-3) cu Sănătatea Cluj. De altfel, în dreptul echipei din orașul salin stă o serie a dezamăgirilor în ultima vreme: 3 înfrângeri la rând, un singur gol marcat și un singur punct adjudecat în ultimele 5 întâlniri, cu un golaveraj dezolant, 1-15. Amfitrionii s-au desprins repede, zarurile fiind deja aruncate după prima repriză, când au punctat Al. Oltean (2, reluare din 6 metri, și 31, a întors un apărător și a șutat în dreapta), C. Cîmpean (9, după două intervenții ale lui Ed. Mihail). Același Oltean a realizat tripla, după ce a transformat un penalty (59), iar Tilincă (85, cu un șut în vinclu) a stabilit rezultatul final, un eșec rușinos pentru vizitatori, relaxați mult prea devreme.

„Bine că mai este o etapă”, a fost mesajul sugestiv al “principalului” echipei din Ocna Mureș.

Ultima victorie a formației lui Paul Ciucă a fost tocmai împotriva Sănătății, un 4-0 acum o lună (în 22 aprilie). Sănătatea, care între timp a administrat un set la zero și Unirii Alba Iulia, și-a luat astfel revanșa.

Sănătatea: Țărmure – Szolosi/ cpt, G. Florescu, Laco, C. Cîmpean, Vescan, Căt. Mureșan, An. Pașca, D. Paul, Da Silva, Al. Oltean; rezerve Bîlbă, Tilincă, Iancu, Nystrom, An. Ștefan, Al. Paul, Țăranu, R. Oltean. D: Goga.Antrenori Marius Semeniuc și Csaba Kis.

CS Ocna Mureș: Ed. Mihail – Cunțan, Haiduc, Guț, Al. Kiraly (46, Pintilie) – Al. Giurgiu (70, Ov. Truță) – Cioargă, Socaci/ cpt (61, Longodor), Vasinc, Cioară (46, Căt. Creț) – Ceaca (61, Ognean); rezervă An. Anghel. Antrenor Paul Ciucă

Arbitri: Ad. Pal (Oradea) – L. Zifceac (Aleșd), Fl. Andrei (Oradea); observatori: I. Ionescu (Pitești), L. Hotico (Timișoara)