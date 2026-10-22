CSM Unirea Alba Iulia, pe podium la Liga Elitelor Under 15, după victoria cu Rapid! Golgheterul Robert Rus, dublă

CSM Unirea Alba Iulia a urcat pe podium la Liga Elitelor Under 15, după victoria cu Rapid!

Formația din Cetatea Marii Uniri a urcat pe podiumul Seriei 2, din play-off-ul Ligii Elitelor Under 15, după victoria externă repurtată cu Rapid

Elevii lui Filip Morar au învins, scor 2-1 (1-1), grație dublei semnate de Robert Rus (24, 66), remontând de la 0-1, acesta fiind golgheter, cu 18 reușite, în 11 partide. A fpst o revanță și pentru eșecul din runda inaugurală a sezonului regular (2-3)

În clasament, Poli Timișoara are 17 puncte, iar UTA Arad CSM Unirea alba Iulia și Steaua București, câte 15. Sâmbătă, 24 octombroe, de la ora 12.00, la Micești, este disputa pentru runda a doua, cu FC Argeș.

Secțiune Știri sub articolul principal