CSM Unirea Alba Iulia, în dubla cu Transilvania Bistrița: victorie la Under 19, eșec la Under 17, jocuri contând pentru play-off-ul competițiilor juvenile organizate de FRF.

CSM Unirea Alba Iulia a câștigat al 6-lea joc consecutiv în play-off-ul Seriei 9 a campionatului Under 19, scor 3-1 (1-0) în deplasare cu Transilvania Bistrița și se menține lider, la o distanță considerabilă de urmăritoare. La a doua deplasare consecutivă „alb-negrii” s-au impus prin reușitele semnate de Maier (5) și Ionaș-Rădoi, dublă (58, 89), gazdele reușind să egaleze în minutul 50. CSM Unirea Alba Iulia are 45 de puncte și etapa viitoare întâlnește ACS Mediaș pe teren propriu, în etapa a 8-a, duminică, 7 aprilie, pe „Cetate” 2. CSM Unirea: Korbl – An. Maier, P. Codrea, Elmanhaly, P. Alexandru, Cârja, D. Moldovan, V. Moldovan, Forrai, Buzilă, Pașca; au mai intrat Ionaș-Rădoi, Mihăilă, T. Gall, Pandor; rezerve T. Prodan, D. Olălău, M. Cristea. Antrenor George Țălnar.

La Under 17, uniriștii au pierdut, scor 0-1 (0-0), cu Transilvania Bistrița, tot în play-off, un meci între vecinele din ierarhie, despărțite de un punct, cu gazdele pe treapta a 3-a a podiumului. Antrenorul Vasile Ursu a mizat pe Duna – Chinde, Damian, Căt. Muntean, Bumbu, Borza, R. Stanciu/ cpt, Butnariu, Monescu, Cioruța, Orian; au mai intrat D. Suciu, R. Cristea, Bugnariu. După prima înfrângere din primăvară a albaiulienilor, runda următoare este joc intern cu Gloria Bistrița, liderul seriei. CSM Unirea are 26 de puncte (3 victorii, o remiză și două eșecuri în play-off) și se plasează pe poziția a 4-a.

