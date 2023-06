CSM Unirea Alba Iulia caută antrenor, după ce au căzut negocierile cu Marius “Papi” Popescu!

Fotbaliștii de la GT Sport Alba Iulia, grupa Under 9 (născuți în 2014) au avut parte de coșmarul vieții la Champions Trophy World Finals 2023, în Austria, la St. Polten! În loc de o experiență de neuitat, după ce au câștigat etapa de la Belgrad, în urmă cu 3 săptămâni, micuții jucători pregătiți de George Țălnar și Adrian Roman, s-au trezit într-un imens scandal.

Un turneu internațional disputat sub tutela UEFA s-a transformat în “marea țeapă din St. Polten!”. Organizatorii competiției fotbalistice juvenile au întrerupt, fără explicații, turneul ce a cuprins peste 200 de echipe din 25 de țări, cu nume celebre precum Liverpool, Chelsea, Manchester City, Glasgow Rangers, Atletico Madrid, Valencia, FC Porto, Benfica Lisabona, Sporting Lisabona, Hertha Berlin, Juventus Torino, AS Roma, Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb, PSV Eindhoven, Feyeenord Rotterdam, FC Brugge, Beșiktaș Istanbul, Sao Paolo sau Ajax Amsterdam, ca să pomenim doar câteva nume, care s-au întrecut la categoriile Under 9, Under 10 și Under 11.

Conform publicației Danas.hr din Croația:

„După deschiderea de ieri a competiției, astăzi în jurul orei 15 organizatorii au dispărut cu taxa de înscriere pentru cei 2700 de copii care au participat la turneu. Pentru fiecare copil s-au plătit circa 250 de euro, iar după cum susțin părinții și antrenorii, nu au fost achitate nici înnoptările în hoteluri. Unul dintre părinți, Igor Lojen, ne-a spus că în prezent turneul este în haos. <<Arbitrii au fugit de pe teren în mijlocul jocului, nimeni nu mai răspunde, nici antrenorii nu au niciun contact pentru a obține vreo informație cu privire la plasarea ulterioară a copiilor sau vreun rezultat. Deci, nu există organizatori, nici arbitrii, poliția a fost chemată la fața locului. Credeți-mă, aici este haos total!>>, a spus Lojen„.

Ba mai mult, nici site-ul oficial al turneului nu mai este funcțional începând de sâmbătă. Astăzi erau prevăzute ultimele partide din grupă, urmate de meciuri eliminatorii și finale la cele 3 categorii, plus fete, la Under 13.

“Este mai rău ca în România, un haos general! Nimeni nu înțelege nimic, nu s-a primit nicio explicație. Am jucat 5 meciuri în grupă și apoi totul s-a transformat într-o adevărată nebunie. Nu au mai fost asigurate arbitrajele, organizatorii au dispărut, au fost partide în care arbitrajul a fost asigurat de reprezentanții echipelor. Presa internațională relata despre marea țeapă de la St. Polten, una de câteva milioane de euro”, a spus George Țălnar (GT Sport Alba Iulia).

Ecouri din presa internațională: Nachwuchsturnier sorgte für Chaos in St. Pölten

În nebunia creată pe “NV Arena”, o parte dintre echipele participante, neînțelegând ce se întâmplă, au preferat să plece acasă, deși au achitat taxe de participare.

“Financiar, noi nu am pierdut foarte mult, având gratuitate pentru 12 persoane. Am mai plătit pentru încă 3, dar rămâne un gust amar, nu puteam să cred că la asemenea nivel, în Austria, se poate petrece așa ceva. Au fost cluburi din România care au achitat 20.000 de euro ca să joace aici și s-au trecut cu ochii în soare. Este ceva incredibil!”, a conchis George Țălnar

Pentru conformitate, prezentăm rezultatele înregistrate în grupă (la Under 9 au fost 8 grupe a câte 7 echipe) de formația din Cetatea Marii Uniri: 0-0 cu FK Vrnjacka Banja (Serbia), 2-0 cu ASV Hinterbruhl (Austria), 2-0 cu Kecskemeti (Ungaria), 2-1 cu FK Mornar Bar (Muntenegru), 2-0 cu TWL-Elektra (Austria), rezultând 4 victorii și o remiză

Foto: GT Sport (facebook)