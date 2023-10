CSM Unirea Alba Iulia, 7-1 la Tg. Mureș și maximum de puncte la Under 19 | Rădoi-Ionaș, eficacitate de invidiat: 13 goluri în 6 partide!

Recent, în Sala de Sport a Universității de Vest din Timișoara, s-a disputat Cupa României Karate IKU-FRAM, competiție importantă la care au concurat peste 400 de sportivi de la 31 de cluburi din țară, între care și CSM Unirea Alba Iulia și ACS Karate Forever.

“Sportivii celor două cluburi din Cetatea Marii Uniri se pregătesc pentru participarea la Campionatul European IKU care se va desfășura în Novo Mesto, Slovenia, în perioada 26-27 octombrie”, a precizat antrenorul Simion Băluță.

Astfel, la Europene Eliza Lebădă și Ariana Sută (CSM Unirea Alba Iulia), Denisa Mincea și Diana Șurcă (Karate Forever Alba Iulia) vor reprezenta România.

Dar iată rezultatele:

*CSM Unirea Alba Iulia (director Radu Mircea Urcan, antrenor Simion Băluță): Eliza Lebădă (categoria +55 kilograme) – medalie de argint la kumite, 14-15 ani. După acest rezultat, eleva Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a fost promovată în lotul național; Mădălina Miclea (categoria -47 kilograme) – medalie de bronz la kumite, 14-15 ani.

*ACS Karate Foerver Alba Iulia (președinte Alina Băluță, antrenor Simion Băluță, instructor Mihai Mercan): Daria Furdui (legitimată și la CS Mihai Dan do Călan) – medalie de argint la kumite; Mihai Zamfir (dublă legitimare cu Mihai Dan do Călan) – medalie de aur la kara și medalie de bronz la kumite; Alexandra Peșterean (și la Mihai Dan do Călan) – medalie de bronz la kata și medalie de argint la kumite; David Strugari (dublă legitimare cu Mihai Dan do Călan) – medalie de aur la kara și medalie de bronz la kumite; Mihai Mutu (și Petrom & Petrofac Karate Oltenia) – medalie de argint la kumite; Alexandru Martin (dublă legitimare cu Petrom & Petrofac Karate Oltenia) – locul 5 la kumite; Anamaria Răileanu (dublă legitimare cu CS Mihai Dan do Călan) – locul 5 la kumite.