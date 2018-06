CS Zlatna – Precizia Săcele, dublă interjudețeană între campioanele la juniori A1 | Primul meci, joi, ora 20.00, pe “Minaur”, aurarii întâlnind vicecampioana națională

CS Zlatna, campioana județului Alba la nivelul juniorilor A1 pentru al doilea an consecutiv, nu a avut noroc în etapa interjudețeană a competiției juvenile organizate de FRF, echipa de pe Ampoi urmând să întâlnească într-o dublă pe Precizia Săcele, reprezentanta județului Brașov, vicecampioană națională anul trecut.

Primul meci se dispută joi, 7 iunie, de la ora 20.00, în nocturnă, pe “Minaur”, iar returul este prevăzut duminică, 10 iunie, de la ora 18.00, la Săcele. “Ne așteaptă o confruntare dificilă, întâlnim vicecampioana națională, ce are o arie mare de selecție. Noi avem un nucleu de 6-7 jucători pe care ne bazăm, în plus Lucian Nistor este accidentat de șase luni, iar Kiraly este incert. Plecăm cu șansa a doua, aste este clar, însă unitatea grupului poate face diferența”, a precizat antrenorul Alin Cîmpean, ce a preluat echipa vara trecută. În prima parte a sezonului, CS Zlatna l-a avut în efectiv pe internaționalul român Under 17, Andrei Mărginean, plecat în Italia, la Sassuolo Calcio.

*Performanță reeditată, lot călit în Liga a 4-a

CS Zlatna a câștigat campionatul din Alba, după un duel cu Olimpia Aiud, ce a terminat play-off-ul la trei puncte în spate, pe ultima treaptă a podiumului fiind CSȘ Blaj. Conduși de antrenorul Alin Cîmpean (29 de ani), încă jucător activ, principalul marcator al echipei de seniori din Liga a 4-a, zlătnenii au dominat categoric sezonul regulat (16 victorii din tot atâtea meciuri, un golaveraj impresionant 178-18), iar în play-off au înregistrat alte 8 succese, o remiză (1-1 acasă cu Olimpia Aiud) și un eșec, în penultima etapă, când nu mai conta, 0-7 la CSȘ Blaj. În proporție covârșitoare, aceeași generație a reprezentat Alba și anul trecut la dubla cu Unirea Sîntana (Arad), ratând calificarea după 0-1 și 3-4. În efectiv sunt numeroși jucători ce prind lotul formației de seniori de pe Ampoi, unii dintre aceștia chiar titulari, nume precum Iviniș, Kiraly, Truță, D. Cristea, A. Pușcău, Negrea, Bustan, Bradu, Gîta, golgheter, cu 52 de reușite fiind atacantul Darius Cristea (18 ani)!

Lotul de jucători: Darius Iviniș (1999), Călin Mătășer (2002), – portar, Ioan Adam (născut 2000), Antonio Bradu (2002), Darius Bustan (1999), Darius Cristea (2000), Stelian Gîta (2000), Nicolae Greuruș (2000), David Greuruș (2003), Moise Cărăbeț (2001), Alexandru Kiraly (2001), Andrei Negrea (1999), Lucian Nistor (2001), Raul Novăcean (2004), Constantin Pușcău (2001), Dan Toma (2004), Petre Tontea (2001), Ovidiu Truță (2001).

Precizia Săcele este câștigătoarea ultimelor trei campionate din Brașov, la nivelul juniorilor A1, în stagiunea încheiată fiind invincibilă: o remiză în cele 28 de meciuri. S-a impus la pas, cu 9 puncte avans față de Aripile Brașov, are cea mai bună defensivă (20 de goluri primite) și a doua ofensivă (163 de goluri, depășită de Aripile Brașov – cu 199 de reușite).

Dan HENEGAR

