CS Universitar Alba Iulia, reunire cu ambiții! Multe nume noi, între care B. Szijj, B. Lazăr și palestinianul Riyad Adawi

CS Universitar Alba Iulia a avut prima ședință de pregătire sub comanda antrenorului Alin Minteuan, antrenament desfășurat la Vințu de Jos. Cu gânduri de a ridica ștacheta, chiar dacă declarativ studenții susțin că obiectivul nu este promovarea în Liga 2, formația albaiuliană s-a întărit în toate compartimentele, cu transferuri importante. Comparativ cu noutățile anunțate anterior se remarcă alte nume cu care CSU Alba Iulia a bătut palma: apărătorul dreapta Bogdan Szijj (CSM Reșița), albaiulianul Bogdan Lazăr (i s-a prelungit împrumutul de la Farul Constanța), dar și atacantul palestinian Riyad Adawi (19 ani, internațional Under 23, s-a pregătit și în primăvară cu CSU, a trecut și pe la CS Dinamo București). A u fost 35 de jucători la antrenamente, mulți dintre aceștia în probe, din care 20 au semnat deja contractele cu CSU Alba Iulia și se mai dorește rezolvarea a încă 4 achiziții. Lotul anunțat: Mociu (Gloria Bistrița), R. Pauletti (CSM Unirea Alba Iulia), Al. Șerban – Kilyen, Szijj (25 ani, CSM Reșița), R. Popa, B. Lazăr (împrumutat de la Farul), Niakate, V. Boldea, Gavrilă (Aerostar Bacău), Trif, E. Vlad, Răzvan Gâțan (2005, Viitorul Cluj), B. Minteuan, Dat (Gloria Bistrița), Robert Tamaș (2005, din Simeria, fost la CSM Deva și Universitatea Craiova), Tronea (a evoluat în sezonul trecut, venitFarul Constanța), Mihalcea (Gloria Bistrița), Sucitu (Gloria Bistrița), Banyoi (Gloria Bistrița), Sg. Pop (SCM Zalău), Adawi (Palestina). Mai sunt sub observație Grosu (Industria Galda), Cunțan și Cărăbineanu, Bacrău (2005, Gloria Geoagiu)

*În „Arini”, jocurile de acasă

„După cum am observat încă din sezonul trecut, CSU Alba Iulia este o echipă cu ambiții mari și liniște financiară. Știu unde am venit, tot timpul este loc de mai bine, la nivel de condiții de pregătire. În acest moment lotul este creionat în proporție de 75 la sută, mai așteptăm câteva răspunsuri. Obiectivul nostru este să facem mai mult decât anul trecut. E o provocare mare și pentru mine să activez în Liga 3, nu e prima dată în carieră”, a spus, în rezumat, la Radio Unirea FM, Aurelian Băbuțan, noul director sportiv al CSU Alba Iulia, care a mai menționat, cu diplomație, că rivalitatea cu CSM Unirea Alba Iulia nu are sens, iar „alb-negrii” au cele mai mari șanse la promovare.

„O colaborare fructuoasă cu Alin Minteuan, suntem pe aceeași lungime de undă. Obiectivul oficial este să intrăm în play-off și nu am declarat că vrem să promovăm în Liga 2, dar nu ne vom da la o parte dacă se va ivi ocazia”, a punctat Sorin Stanciu, oficialul universitarilor.

De luni, 22 iulie și până în 2 august, universitarii vor efectua un cantonament centralizat la Săcele, prilej cu care se vor disputa și două întâlniri de verificare. Până atunci se va clarifica și lotul care se va deplasa în stagiul de pregătire. În privința stadionului unde se vor disputa jocurile interne, există perspectiva ca elevii lui Minteuan să evolueze în campionatul următor în „Arini”, la Sebeș.

Foto: CSU Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI