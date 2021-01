CS Ocna Mureș negociază pentru al 6-lea transfer al iernii: apărătorul Șt. Radu (CSO Cugir) | ”Soda dragă” s-a despărțit de 9 jucători!

CS Ocna Mureș este a treia divizionară terță din Alba care demarează pregătirile în vederea returului Ligii a 3-a, elevii antrenorului Gabriel Cotoară având astăzi, la ora 18.30, primul antrenament al anului 2021.

Dacă Unirea Alba Iulia și CSO Cugir au dat drumul la treabă luni, reunirea grupării ocnamureșene a fost amânată 3 zile din pricina unor lucrări la stadionul din localitatea salină. “Soda dragă” are o obiectiv clar, evitarea retrogradării, declanșând o masivă acțiune de primenire a efectivului. Nou promovata a înregimentat deja 5 jucători, Frențiu, Haiduc, Cioară și Tocu (Industria Galda de Jos), G. Goronea (CSO Cugir). Se discută intens în aceste zile și cu apărătorul Șt. Radu (CSO Cugir) pentru transferul de la formația de sub Drăgana, așteptându-se un răspuns până luni în cazul fundașului ce mai are contract încă un an de zile cu „roș-albaștrii”.

Totodată, în acest context, mai ales că în retur efectivul va fi compus din numai 22 de jucători, s-a renunțat, rând pe rând, la 9 echipieri din efectivul turului, după cum urmează: P. Man, Al. Dumitru, Trifan, Vaidasigan, Coltor, Busuioc, Csegoldi, B. Cristea, Șumblea, și vor mai urma și alte despărțiri, în funcție de ce transferuri vor mai fi realizate.

*Jucători în probe

La reunire mai sunt așteptați și alți jucători, ce vor fi testați în următoarele două săptămâni, printre aceste nume regăsindu-se africanul Joel Lamah (27 de ani, Guineea, ex-Victoria Cluj), Bambo (localnic, 18 ani, LPS Cluj), Isac (2001, fundaș dreapta, Sănătatea Cluj), D. Pop (33 de ani, mijlocaș, Unirea Ungheni), un junior de la Sighișoara, dar și dăianul Cunțan (17 ani, Industria Galda de Jos), ce s-a pregătit câteva zile cu CSO Cugir. Aiudeanul Carlos Lazăr (a evoluat și în toamnă) a anunțat că revine din Anglia pentru a se încadra în programul “alb-albaștrilor”, în continuare purtându-se negocieri cu portarul Cătălin Suciu (22 de ani, Industria Galda de Jos), goalkeeper ce ar intenționa să renunțe la activitatea fotbalistică până la vară, deși are propuneri de la CS Ocna Mureș, Unirea Dej, Viitorul Șelimbăr sau Măgura Cisnădie.

*Probleme majore și la Sticla Turda

Pe lângă abandonul Industriei Galda de Jos, Seria a 9-a din Liga a 3-a ar putea avea parte în primăvară de o altă echipă cu probleme. Sunt multe semne de întrebare în privința Sticlei Arieșul Turda, la a cărei reunire au fost numai 6 jucători, între care 4 juniori! Fotbaliștii au acumulat trei luni de restanțe din tur și refuză să se antreneze în aceste condiții de incertitudine, până nu-și încasează datoriile. În aceste zile se va derula o ședință decisivă între autoritățile locale și oficialii echipei, pentru a se lămuri viitorul, vehiculându-se chiar un posibil abandon competițional, sau continuarea doar cu jucători localnici, în condiții de restrângere a bugetului. Este o variantă de luat în calcul pe acest fond de nesiguranță, în curtea Sticlei fiind câțiva jucători tentanți pentru divizionarele din Alba, gen portarul Onciu, fundașul Cimpoieșu, sau atacantul Fl. Dan.