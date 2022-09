CS Ocna Mureș, minunea din Cupa României! Dan Roman: “Trăim ceva unic, facem istorie”, Giurgiu: “Să vină Liga 1!”

Student Sport Alba Iulia a repurtat prima victorie în competițiile organizate de FRF, pentru… Petrolul Ploiești. Este vorba despre întâlnirea de la Ighiu, în cadrul Ligii de Junioare Under 15, 3-2 (0-1) cu Codlea Brașov, goluri înscrise de Oana Cosma și Andrada Muntean – dublă.

Lotul a fost format din Oana Cosma, Ayana Sârbu, Antonia Giura, Sonia Toma, Iulia Mitrofan, Andrada Muntean, Emma Mihu, Daria Șimandi, Georgiana Barna, Ionela Cosma, Ingrid Tokacs și Geszika Bârsan. Pentru fetele de la “Petrolul” urmează astăzi, la ora 16.30, tot acasă, la Ighiu, în Cupa României cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe. iar în Liga 3, Seria 1, duminică, 2 octombrie, este deplasare, în runda secundă, la UTA Arad.

“În acest an fetele fac un dublu efort, jucând în campionatele organizate de AJF Alba, meciuri pe care le considerăm de pregătire, pentru ca mai apoi să punem în practică la nivel national. Tot în weekend echipa de fete a mai participat la Under 11, Under 14 și Interliga Națională unde a fost surpriza plăcută făcând față cu brio băieților! În momentul de față în club se regăsesc peste o sută de fete legitimate, provenite din tot județul Alba dar și din țară: Arad, Rm. Vâlcea, Sibiu sau Cluj-Napoca. Vreau să le mulțumim tuturor oamenilor ce fac parte din acest fenomen pentru că singuri nu am fi reușit să ajungem unde suntem azi”, a spus antrenorul Cătălin Costea.

Parteneri sunt FC Petrolul Ploiești, Primăria comunei Ighiu, Primăria municipiului Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia, iar sponsori Star Transmission, Banca Transilvania, Cofetăria EDIS, Cora Trade Center, Mercur Grup.