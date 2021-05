CS Iernut – CS Ocna Mureș 4-5 (2-2), în returul barajul de supraviețuire | „Soda dragă” a rămas în Liga a 3-a

CS Ocna Mureș și-a atins obiectivul în acest sezon și a evitat retrogradarea din Liga a 3-a, astfel că gruparea din orașul salin va bifa doua campionate consecutive pe a treia scenă. Echipa condusă de Gabriel Cotoară a învins 5-4 (2-2) în returul barajului de supraviețuire cu CS Iernut.

Cum lucrurile erau aproape clare după manșa tur, când ocnamureșenii au câștigat 3-0, la „masa verde” (pe teren 3-1), deși CS Iernut a înaintat un recurs la FRF, situația s-a simplificat total în primul mitan după ce vizitatorii au punctat în două rânduri (Cioară 34, G. Goronea (39). Meciul a fost unul spectaculos, cu răsturnări de situație, un joc în care nu a mai contat scorul, cu schimbări de situație pe tabelă: 1-0, 1-2, 3-2, 3-4 (un autogol și M. Domșa, 81) și 4-5! În final ambele echipe au rămas în inferioritate, ambele echipe având câte un eliminat pentru cumul de avertismente: I. Chețan (90) și Guț (90+3).

*Cotoară: „Sunt fericit că am îndeplinit obiectivul”

„La începutul jocului nu a fost simplu, adversarii au deschis scorul, era și presiunea tribunei, dar lucrurile s-au liniștit oarecum după ce am preluat conducerea, chiar dacă până la final au mai fost și alte răsturnări de situație pe tabelă. Important este că am îndeplinit obiectivului clubului și am rămas în Liga a 3-a. În acești doi ani de când sunt la Ocna Mureș, dous sezoane încărcate și tensionate, am reușit să ne ducem la bun sfârșit dezideratele: promovare pe a treia scenă și evitarea retrogradării Avem nevoie de o vacanță pentru a ne liniști, iar în privința viitorului trebuie să purtăm o discuție cu oficialii clubului. Întregul staff, cât și majoritatea jucătorilor suntem la final de contract”, a menționat Gabriel Cotoară.

*1-0, MIN. 10: gazdele au deschis scorul prin autogolul lui M. GUȚ

*1-1, MIN. 35: CIOARĂ a egalat după o deschidere excelentă a lui Guț

*1-2, MIN. 40: G: GORONEA a marcat la o centrare excelentă de la Cioară.

*2-2, MIN. 45+2: egalare reușită de I. CHEȚAN

*3-2, MIN. 49: același I. CHEȚAN realizează dubla și aduce avantajul de partea gazdelor

*3-3, MIN. 75: GilYEN a trimis în propria poartă la o acțiune în care au fost implicați M. Domșa și Chișu

*3-4, MIN. 78 M: DOMȘA a readus avantajul în tabăra oaspeților, lat în poarta goală la pasa lui Cioară

*4-4: MIN. 89: UNGUR a transformat o lovitură liberă

*4-5, MIN. 90: TOCU a finalizat o pasă venită de la G. Goronea

Echipe:

CS Iernut: E. Ștef (82, M. Moga) – Gilyen (82, Angyal), Balea, Ungur, Sîplăcan – Feketics, Șaim, I. Chețan, Pastor (76, Tâmpla), An. Moldovan (72, Szilagyi), Sălăghie (46, G. Mărginean), Harshyrov; rezerve Ad. Crișan, Orban, Fekete. Antrenor Horațiu Moldovan

CS Ocna Mureș: Vl. Ignat – Frențiu (81, Cunțan), Haiduc, C. Lazăr, Cl. Marcu (81, Moise) – Socaci, Guț/ cpt – G. Goronea, Chișu (75, Al. Kiraly), T. Cristea (58, M. Domșa) – Cioară (81, Tocu); rezerve Angeru, Uță, Isac, Vădan. Antrenori Gabriel Cotoară, Romeo Arinar și Tudor Stan.

Arbitri Cos. Apetrei (Roznov), Cos. Cercel (Piatra Neamț), S. Păduraru (Gura Humorului) *Observatori M. Ciglenean (Cluj), V. Călușer (Voiniceni)

.