CS Gheorgheni – CS Ocna Mureș 1-9 (0-5), în ultimul meci al barajului | „Soda dragă”, victorie netă și speranțe de promovare de pe locul secund

CS Ocna Mureș a încheiat cu o victorie netă miniturneul de promovare în eșalonul terț, scor 9-1 (5-0) cu CS Gheorgheni, și așteaptă o posibilă promovare de pe locul secund. Echipa lui Gabriel Cotoară și-a ajustat zdravăn golaverajul pe seama reprezentantei județului Harghita și, cu trei puncte, are speranțe, în funcție de deznodământul celorlalte 13 grupe și de locurile disponibile, să urce în Liga a 3-a.

Un succes fără emoții pentru ocnamureșeni, ce au șters astfel, parțial, din dezamăgirea jocului cu gruparea de sub Tâmpa, un categoric 9-1 cu o echipă ce a reușit să puncteze o singură dată în cele 180 de minute disputate. „Ne-am făcut datoria, am câștigat la o diferență confortabilă. Am avut atitudine, am luat meciul în serios. Strategia viitoare o vom alcătui în funcție de eșalonul în care vom evolua, dar sunt aproape convins că vom promova în Liga a 3-a„, a transmis antrenorul Gabriel Cotoară.

Clasament: 1. Corona Brașov 6 p (21-0), 2. CS Ocna Mureș 3 (9-6), 3. CS Gheorgheni 0 (1-25).

„Soda dragă” și-a atins scopul, în compania unui adversar inferior, și a marcat pe bandă rulantă în prima repriză, dominată în totalitate. Venită după 0-5 cu Corona Brașov (ce învinsese 16-0 pe CS Gheorgheni), echipa din Alba a început cavalcada ofensivă cu un penalty ratat de P. Man (8) – ce a șutat alături. Imediat s-a deschis însă scorul prin Cl. Marcu (9, la centrarea lui Șumblea), reușită urmată de golurile lui Chișu (13 – după o acțiune colectivă, 20 – penalty), Șumblea (40) și Csegoldi (43), ultimele două venite după pasele lui P. Man.

Imediat la reluare, „căpitanul” Csegoldi (în lipsa lui T. Cristea – accidentat) a marcat din apropiere după un corner (47), și scorul a devenit unul de tenis: 6-0. Și ocnamureșenii nu s-au oprit, iar Chișu (58) și-a trecut în cont tripla, cu o reluare din careu. Banderola de căpitan i-a prins bine lui Csegoldi, fundașul reușind și el o triplă, după ce a punctat în minutul 80. Harghitenii au înscris golul de consolare în minutul 84, prin Szocs. Cl. Marcu (90+1) a parafat rezultatul final după o acțiune a lui Șumblea.

CS Ocna Mureș: Ad. Roman – Vaidasigan (65, Uță), Csegoldi, Borșoi, Al. Kiraly – P. Man, B. Cristea (63, Hoca) – Șumblea, Al. Hada (56, H. Kiss), Cl. Marcu – Chișu; rezerve V. Ignat, Ad. Pintea, Moise, V. Mureșan. Antrenori Gabriel Cotoară, Romeo Arinar, Tudor Stan

CS Gheorgheni: Portik – Hoffman, Bratu, Nagy, Șandor, Berecz, A. Covrig, Tanko, Kurko, Ungureanu, Szocs; Cine, Szolossy, Vargyas, S. Covrig. Antrenor Andrei Țepeș.

Sursa: CS Ocna Mureș (facebook)