Criza semiconductorilor lovește industria auto românească: Angajații Ford Craiova, trimiși în șomaj tehnic

Începe să se spulbere visul producției de energie pe cont propriu. Şeful E.ON România: „Avem nevoie de reglementări corecte”

Visul frumos al prosumatorilor se loveşte de problemele pe care le au distribuitorii de energie, deși până la finalul acestui an, numărul era estimat să ajungă la 30.000 de persoane fizice sau mici companii

Producţia de energie pe cont propriu este văzută de consu­matorii de energie, indiferent de talia lor, ca una dintre cele mai bune soluţii în lupta cu facturile istorice. Problema este că toate aceste investiţii trebuie integrate în reţelele de distribuiţie de energie, afaceri acum pe pierderi din cauza reglemen­tărilor în vigoare.

Pe scurt, distribuitorii spun că solicitările de racor­dare de noi proiecte sunt la un nivel fără precedent, dar că bani de investiţii pentru a le garanta accesul la reţea nu mai sunt. După primele cinci luni din an, România avea circa 17.000 de prosumatori. Situaţia este vizibilă şi pe zona de mari proiecte de producere de energie verde, unde activitatea de avizare este la un nivel record, dar deciziile finale de investiţii sunt amânate până la clarificarea reglementărilor din piaţa energiei.

„Numărul prosuma­torilor din România creşte exponenţial, lucru care înseamnă că suntem pe calea cea bună. Dacă anul trecut E.ON avea circa

50-60 de cereri de racordare pe lună, acum am ajuns la 600-700 de cereri lunar“, spune Volker Raffel, CEO al E.ON România, într-un comentariu pe reţeaua LinkedIn. Grupul german E.ON România este unul dintre cei mai mari jucători din piaţa locală a utilităţilor, un business de peste 1 mld. euro axat pe furnizarea şi distribuţia de energie electrică şi gaze naturale. Atât companiile de furnizare, cât şi cele de distribuţie au fost puternic afectate anul acesta de prevederile schemelor prin care statul român şi-a propus să îi ajute pe consumatori în faţa facturilor enorme la energie şi gaze. Pe zona de distribuţie, companiile trebuie să îşi ia energia pentru consumul propriu la preţul pieţei, fără a beneficia de vreun plafon, ceea ce pentru majoritatea jucătorilor s-a tradus în pierderi. Acest lucru este un aspect important pentru că firmele de distribuţie realizează investiţiile în modernizarea reţelelor, inclusiv pentru integrarea prosumatorilor, în acest moment banii de investiţii mergând de fapt spre acoperirea pierderilor.

„Trebuie să înţelegem că pentru integrarea acestor noi unităţi şi preluarea în condiţii de siguranţă a producţiei de energie sunt necesare investiţii în întărirea reţelei la toate nivelurile de tensiune, de la joasă tensiune, pentru integrarea consumatorilor mici, la înaltă tensiune pentru marile proiectele solare sau eoliene. Dar pentru ca aceste investiţii să aibă loc, operatorii de sisteme de distribuţie trebuie să aibă un cadru de reglementare potrivit. Îngheţarea tarifelor de distribuţie prin OUG 27 nu poate continua, ci sunt necesare tarife care să reflecte costurile operatorilor“, a completat Volker Raffel.

Dincolo de acest context, multiplele blocaje la nivelul aplicării programului guvernamental AFM Casa Verde Fotovoltaice, lipsa forţei de muncă sau chiar a echipamentelor sunt alte piedici prin care trebuie să treacă cei care vor să abandoneze statutul de consumator de energie pentru cel de prosumator.

„Din cauza scumpirilor, am decis să nu apelez la programul AFM. Firma care a montat se ocupă de birocraţţie, acesta fiind şi motivul pentru care am apelat la o firma care nu doar vinde şi montează, ci şi se ocupa de dosarul de prosumator. Deşi durează procesul, de când am montat panourile, toamna, deja am redus cu mai bine de 50% consumul de curent din reţea. Mi-am schimbat obiceiul de a porni marii consumatori din casa precum maşinile de spălat, uscătorul sau boilerele pentru a consuma cât mai mult din energia produsă de panouri“, spune Bogdan, care încă nu a devenit prosumator, deşi de o lună produce energie. I s-a spus că mai are de aşteptat o lună şi jumătate până la integrarea în reţeaua Distribuţie Oltenia, moment în care va deveni oficial prosumator şi va putea să facă schimburi energetice cu reţeaua.

„În aproximativ trei luni de zile, instalaţia este gata“, spune Dan Tudose, fondatorul E-acumulatori, platformă care a început cu livrarea de acumulatori şi a ajuns până la montarea de proiecte fotovoltaice. Dar nici aici nu există vreo certitudine pentru că punerile în funcţiune depind de cum se mişcă executantul, operatorul de distribuţie, dar şi viitorul prosumator.

