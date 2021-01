Criminalul anilor ’90, care a asasinat un cunoscut om de afaceri din Alba, REFUZAT la liberare condiționată. Povestea jafului armat

După aproximativ 21 de ani de închisoare, unui dintre cei mai cunoscuți criminali din Alba a primit cel de-al patrulea refuz referitor la eliberarea condiționată. Autorul unui jaf armat din aprilie 1999, Aurel Oltean, este încarcerat de mai mulți ani la Penitenciarul Deva.

Aurel Oltean a cerut în decembrie 2020 liberarea condiţionată din închisoare, principalul motiv fiind acela că a depăşit perioada minimă prevăzută de lege pentru a putea beneficia de acest drept.

Oltean avea 36 de ani la momentul săvârşirii crimei, iar acum are 57 de ani. Acesta a fost condamnat la 28 de ani şi 6 luni de închisoare pentru asasinarea omului de afaceri Teofil Ţîr.

Criminalul l-a omorât cu mai multe focuri de armă, lângă locuinţa sa. În momentul în care omul de afaceri, proprietarul unei societăţi care administra piaţa din cartierul Cetate, a coborât din maşină şi se îndrepta spre scara blocului, a fost împuşcat de către Oltean.

Acesta a tras nouă focuri de armă, din care patru l-au lovit şi i-au provocat decesul pe loc. Criminalul s-a făcut năvăzut, dar a fost prins după câteva zile. El a fost reţinut în 25 aprilie 1999, în apropierea lizierei pădurii de lângă Miceşti.

În momentul reţinerii, Oltean avea asupra să un sac din plastic, în care se află suma de 115.375.500 de lei (11.537 de RON) furată victimei. Criminalul intenţiona să îngroape banii în pădure.

Pistolul, marca TT, calibru 7,62 mm, a fost găsit pe un teren viran aflat între Alba Iulia şi Miceşti, într-un canal de apă. Oltean a declarat în timpul anchetei că a procurat armă şi cele nouă cartuşe pe care le-a tras asupra victimei de la o persoană necunoscută din Bucureşti, contra sumei de 700 de dolari, în urmă cu aproximativ o luna.

După asasinat, el şi-a ras barba pentru a induce în eroare anchetatorii. Autorul crimei mai fusese condamnat la 1 an şi 4 luni închisoare, în 1987, pentru trecerea frauduloasă a frontierei şi la un an şi 3 luni, în 1988, pentru infracţiunea de lovire.

În decembrie 2020, Oltean a depus la Judecătoria Deva a patra cerere de liberare condiţionată. Atât această instanţă, cât şi Tribunalul Hunedoara, prin decizia definitivă din 12 ianaurie 2021, au respins cererea acestuia.

”Comisia a constatat că deţinutul a executat, până la data discutării în comisia de liberare condiţionată 7.815 zile închisoare, 516 zile arest preventiv şi zile câştig pentru condiţii necorespunzătoare de detenţie, 109 zile considerate ca urmare a muncii prestate, în total 8.441 zile câştigate şi executate.

S-a apreciat de către comisia de liberare condiţionată că nu poate fi liberat condiţionat şi a fost amânat timp de 6 luni până la data de 15 martie 2021. Pentru a aprecia astfel comisia a avut în vedere, natura şi gravitatea faptei comise (omor deosebit de grav), restul mare rămas de executat, dar şi conduita neadecvată şi eforturile reduse pentru reintegrare”, a precizat instanţa în hotărârea de respingere a cererii de liberare.

Instanţa a constatat că Aurel Oltean a executat până la data discutării în comisia de liberare condiţionată 8.441 zile, iar, pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, trebuia să execute fracţia de 3/4, respectiv 7.807 zile, astfel că este îndeplinită cerinţa referitoare la durata executată din pedeapsa închisorii.

”Raportat la circumstanţele personale ale deţinutului, instanţa nu are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat. Instanţa şi-a format convingerea pe baza documentelor depuse la dosar, toate aceste înscrisuri atestând situaţia condamnatului, dar şi prin ascultarea condamnatului prezent la soluţionarea cererii.

Posibilitatea liberării condiţionate a fost introdusă de legiuitor în ideea motivării şi responsabilizării persoanelor private de libertate, astfel că îndeplinirea de către deţinuţi a numeroase condiţii pe perioada deţinerii creează acestora un program progresiv de asumare a responsabilităţilor, ce îi determină să conştientizeze faptul că acumularea de rezultate pozitive poate convinge instanţa de judecată să îi pună în libertate”, a completat magistratul.

Deţinutul poate formula o nouă cerere după 15 martie 2021.

