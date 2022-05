CRIMĂ în județul vecin: Un tânăr a ucis în bătaie un cioban și a fugit

Ministrul Educației: Cei care vor intra în clasa a V-a şi a IX-a vor intra pe un altfel de sistem – un cu totul altfel de Bacalaureat

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că cei care vor intra în clasele a IX-a şi a V-a în anul şcolar următor vor intra pe un altfel de sistem, care este rezultatul consultărilor în programul „România Educată”, iar rezultatele se vor vedea abia în 2027, după primul ciclu de patru ani.

Sorin Cîmpeanu a vorbit, sâmbătă, într-o emisiune la Digi24, despre schimbările din sistemul de educaţie, el făcând referire la programul „România Educată”, relatează News.ro.

„Cei care vor intra în clasa a IX-a vor intra pe un altfel de sistem, care este rezultatul consultărilor în Programul România Educată. De asemenea, cei care vor intra în clasa a V-a , vor intra pe un altfel de sistem. Dacă intră în anul 2023 pe un altfel de sistem, înseamnă că primele lucruri cu adevărat finalizate vor fi în anul 2027, după un ciclu de 4 ani. Respectiv un cu totul altfel de bacalaureat, o generalizare a standardizării evaluării, o generalizare a proceselor de digitalizare în educaţie, o formare a cadrelor didactice din perspectiva pedagogiei digitale, un procent mult ameliorat din perspectiva evaluării şcolare. Acestea trebuie privite în raport şi cu termenul de 2026, înainte de 2027 când se finalizează toate proiectele educaţionale din PNRR aflate sub tutela României Educată”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Întrebat care este scopul, Cîmpeanu a explicat că este vorba de calitate şi performanţă în educaţie.

„Proiectul are două obiective majore. Unul este calitatea şi performanţa în educaţie, cel de-al doilea este echitatea în educaţie. Accesul tuturor la educaţia de calitate. Aceste două lucruri, cu siguranţă, vor putea să amelioreze semnificativ nivelul de analfabetism funcţional (…) Am insistat să nu pierdem acest an, să nu aşteptăm anul 2024 termenul până la care Ministerul Educaţiei s-a angajat ca din PNRR, componenta de digitalizare, care are 1,13 miliarde euro finanţare, să aibă propria platformă de testare standardizată. Acum, în România, există o platformă de testare standardizată. De ce să nu o folosim acum la nivel pilot aşa încât să începem generalizarea acestei evaluări standardizate atunci când vom avea propria platformă la Ministerul Educaţiei. Altfel, în 2024 ar trebui atunci să trecem la testarea evaluării standardizate”, a declarat Cîmpeanu.