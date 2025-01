Creditul bancar și plata ratelor anticipat. Este bine să achităm mai repede? Sfaturi prețioase din partea economistului Radu Georgescu

În România se anunță vremuri tulburi din punct de vedere financiar. În acest context, economistul Radu Georgescu, în cea mai recentă intervenție publică, abordează subiectul creditelor bancare și a modului în care este indicat ca acestea să fie achitate.

„Este bine sa platesc mai repede creditul de la banca? Unii spun ca este bine. Altii ca nu este bine. Pe cine sa crezi?

Eu nu platesc niciodata anticipat creditele mele. Fac acest lucru din perspectiva unui tip care a fost patru ani director financiar la o banca.

In sistemul bancar este o expresie: „Banca iti da umbrela cand este soare afara. Si ti-o ia cand incepe sa ploua”

Adica primesti bani cand totul este OK din punct de vedere economic, dar daca apare o problema economica ( ramai fara job, afacerea merge prost) nicio banca nu iti mai da credit.

In Romania incepe sezonul ploios. Si ai nevoie de umbrele ( cash ).

Nicio persoana si nicio firma nu pot baga mana in foc sa spuna ce venituri vor avea peste un an

Nicio persoana si nicio firma nu pot baga mana in foc sa spuna de cat cash vor avea nevoie peste un an

Deciziile financiare inseamna matematica. Sa incepem:

1 Ideal este sa faci mai multi bani decat dobanda la credit. In acest caz poti sa imprumuti fara numar de la banci

Apple are cash 180 miliarde $.

Este compania care are cel mai mult cash.

Mai mult decat orice banca din lume.

Totusi, Apple a imprumutat saptamana aceasta 15 miliarde $ de la banci.

De ce face Apple acest lucru?.

Nu sunt idioti.

Si stiu si matematica..

Apple face acest lucru deoarece folosesc banii pentru a genera mai mult cash decat dobanda la credit.

Eu nu rambursez creditele deoarece banii ii folosesc in aplicatiile contabile Maxfin si CFO App care imi aduc mai mult cash decat dobanda platita la banca.

Daca nu gasesti o activitate care sa genereze mai mult cash decat dobanda la credit , poti sa faci ce face Warren Buffett.

Warren Buffett, tatal investitiilor, si-a vandut majoritatea actiunilor si sta pe cash ( obligatiuni emise de US).

Warren Buffett pariaza ca vine o perioada in care ai nevoie de multe umbrele ( cash).

Daca nu vrei sa cumperi obligatiuni , cum face Warren Buffett , poti sa pui banii in depozite la banca in valuta in care ai creditul.

Eu am depozite doar in euro deoarece am credite doar in euro.

In acest fel dobanda primita la depozite compenseaza ( intr-o anumita proportie) dobanda platita la credit.

In termeni financiari aceasta tehnica se numeste Hedging.

2. Concluzii

In aceasta perioada cashul este foarte important.

Nu este o idee buna sa rambursezi mai repede din credite.

Daca de exemplu peste 6 luni vei avea nevoie de cash, s-ar putea sa nu gasesti pe nimeni care sa-ti dea bani.

Iar cei care iti vor da, iti vor cere 40% an.

Educatia financiara = matematica”, afirmă economistul Radu Georgescu.

