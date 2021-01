Coronavirusul nu se răspândește la școli sau la birouri. Care sunt locurile cu răspândire ușoară

Un studiu realizat de Centrul Medical al Universității din Mississippi arată că nu școlile și nici birourile nu reprezintă locurile în care se răspândește cu rapiditate coronavirusul.

Virusul SARS-CoV-2 se răspândește cu rapiditate în rândul oamenilor, însă cei mai mulți dintre aceștia nu s-au infectat în școli ori la locul de muncă, ci în timpul adunărilor interioare și în gospodării.

Your browser does not support the video tag.

A trecut aproape un an de zile de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, timp în care autoritățile au limitat călătoriile, au închis școlile, sălile de sport, restaurantele. În ciuda acestor restricții, numărul infecțiilor cu noul coronavirus a continuat să crească. Iar vinovate de acest lucru sunt întâlnirile private, care au loc în apartamente și case, potrivit ABC News.

”Adunările informale ar fi putut juca un rol important în răspândirea bolii, pentru că sunt greu de verificat, iar oamenii sunt mai neglijenți când vine vorba de recomandări privind purtarea măștii și distanțarea socială”, a declarat dr. John Brownstein, colaborator ABC News și epidemiolog la Boston Children’s Hospital, care a precizat că 70 la sută dintre persoanele confirmate cu Covid-19 în New York s-au infectat în timpul adunărilor private.

De asemenea, studiul realizat de experții de la Centrul Medical al Universității din Mississippi a arătat că adolescenții și copiii testați pozitiv pentru Covid-19 nu s-au infectat la școală, ci în timpul adunărilor sociale mici.

Sursă: digi-world.tv