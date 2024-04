Corneliu Mureșan: „Cu bună credință, candidez la Consiliul Județean pentru că vreau mai mult pentru Alba și mai bine pentru oameni”

„Este nevoie de un schimb de generații în administrația județeană. Generația mea are obligația de a îngriji ce au construit părinții și bunicii noștri și de a dezvolta județul pentru generațiile viitoare. E o normalitate pe care trebuie să avem curajul să ne-o asumăm”.

– Domnule Corneliu Mureșan, v-ați anunțat candidatura pentru Consiliul Județean Alba. Ce v-a determinat să luați această decizie?

– Mi-am dat demisia din funcția de subprefect pentru că am decis, la îndemnul colegilor mei din PSD și încurajat de mulți oameni din Alba, să candidez pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. În mandatul meu de subprefect, am încercat și cred că am reușit să reprezint cu profesionalism Guvernul României în județul Alba, să fiu un partener deschis pentru instituțiile deconcentrate și să fiu un sprijin pentru oamenii din toate comunitățile locale. A fost o perioadă importantă în formarea mea profesională ca om de administrație, care se adaugă celor două mandate de consilier județean.

Candidez pentru că este nevoie de o alternativă pentru Alba și de un schimb de generații, care să dea o viziune coerentă județului. Candidez pentru că îi înțeleg pe oamenii din acest județ, le înțeleg greutățile și problemele, le-am aflat dorințele și vreau să fac echipă cu ei pentru a da strălucirea acestui județ. Mottoul ales de mine și de echipa mea – „Mai mult pentru Alba, mai bine pentru oameni” – nu este un slogan politic, ci este un crez.

– Cine este Corneliul Mureșan, omul și politicianul?

– Sunt exponentul unei noi generații care vrea să construiască un viitor mai bun pentru Alba și pentru oamenii din județul acesta. Nu mă consider un politician, ci sunt un om de administrație, care cred că are maturitatea, pregătirea și priceperea pentru a construi proiecte serioase, care să dezvolte acest județ. În administrație, am acumulat experiență în Consiliul Județean și în Instituția Prefectului, iar în antreprenoriat am învățat cum se construiește și cum se conduce o companie.

Sunt un tânăr antreprenor, care a reușit să clădească o afacere crescută sănătos și care a condus firme private cu zeci de angajați. Sunt de profesie jurist și am reprezentat cu bună credință locuitorii județului Alba în două mandate în Consiliul Județean, iar apoi, timp de doi ani, am îndeplinit funcția de subprefect de Alba. Vă asigur că voi folosi toată această experiență din administrație și din management pentru a conduce cât mai bine administrația județeană.

Sunt unul dintre tinerii din acest județ, care a fost nevoit să plece de acasă pentru că în orașul său (orașul Zlatna) nu avea nicio perspectivă de viitor. La fel ca mine, majoritatea colegilor și prietenilor mei, dar și mulți alți tineri din orașele mici sau din zone rurale ale acestui județ au lăsat în urmă locurile dragi pentru a-și construi o viață decentă. Unii au ajuns în orașe mai mari, alții în alte județe, iar mulți au plecat în străinătate.

Cu tristețe vă spun că aceasta este drama generației mele, iar de vină sunt cei care au condus județul acesta, mai ales domnul Ion Dumitrel și PNL, care au condus acest județ în ultimii 20 de ani. Am promis că atunci când voi ajunge la maturitatea la care voi putea lupta pentru schimbare să fac tot ce îmi stă în putință pentru ca generațiile viitoare să nu mai treacă prin această dramă. Lupt pentru ca tinerii minunați din acest județ să poată să aibă o viață decentă acasă, alături de părinții și bunicii lor. Lupt pentru ca părinții generației mele să îmbătrânească văzându-și nepoții jucându-se și crescând lângă ei, nu în fotografii sau în convorbiri video.

– De ce credeți că trebuie schimbat Ion Dumitrel cu Corneliu Mureșan la conducerea Consiliului Județean Alba?

– Respectăm trecutul, dar dăm o nouă viziune viitorului. Nu candidez împotriva actualului președinte al Consiliului Județean și a PNL, ci candidez pentru că oamenii din Alba au nevoie de o nouă generație și de lideri în administrație bine pregătiți și cu viziune. Îl respect pe domnul Ion Dumitrel așa cum fiecare om din generația mea trebuie să respecte exponenții vechii generații, părinții sau bunicii cu păr alb, care au avut, cu bune și rele, un rol în construirea prezentului.

Nu mă feresc să spun că domnul Ion Dumitrel a făcut și lucruri bune în județ, dar a făcut și extrem de multe greșeli. Nu vreau să pară o obrăznicie, dar domnul Ion Dumitrel a ajuns acum într-un moment în care greșelile cântăresc mai greu decât faptele bune, astfel încât cred că ar trebui să facă acel pas în spate pentru a lăsa noua generație să își construiască prezentul și să consolideze apoi viitorul.

– Care sunt principalele proiecte pe care vreți să le implementați când veți ajunge președinte al Consiliului Județean Alba?

– Vreau să vin la Consiliul Județean cu o nouă viziune, care va pune cetățeanul în centrul tuturor deciziilor, lăsând la o parte interesele politice. Vreau să aduc trei principii importante: profesionalism, transparență și distribuirea corectă a banilor din bugetul județului, în interesul tuturor comunităților. Nicio comunitate nu va fi lăsată în urmă, niciun cetățean nu va fi ignorat!

Așa cum am spus nu mă feresc să recunosc lucrurile bune care s-au făcut până acum, dar trebuie să vedem și faptul că județul se îndreaptă într-o direcție greșită. Actuala conducere PNL a făcut extrem de multe greșeli în cei 20 de ani de când conduce Alba. A lăsat zeci de mii de oameni fără transport județean și izolați în comunele lor, a permis ca apa să devină un lux, la prețuri enorme, a eșuat în construirea unui sistem performant de management al deșeurilor și locuitorii din Alba plătesc cel mai mare preț la gunoi din zonă, a dat banii discreționar la prietenii din partid, iar comunitățile care aveau nevoie au fost ignorate.

Acestea sunt greșeli reale și vreau să le îndrept pentru ca oamenii din Alba să plătească tarife mai mici la apă și canalizare, să poată avea posibilitatea unui transport județean normal și să nu mai fie izolați, să aibă un spital nou, construit de la zero cu bani europeni, sau să primească echitabil bani din bugetul județului pentru localitățile lor.

– De ce credeți că este timpul acum pentru schimbul de generații la Consiliul Județean Alba?

– La Consiliul Județean Alba este nevoie acum de un schimb de generații pentru că nu mai avem timp de pierdut. În fiecare an care va trece județul și oamenii vor avea de pierdut.

Pe holurile Consiliului Județean Alba este o galerie cu tablourile foștilor președinți. Domnii Ion Dumitrel, Teodor Atanasiu sau Eugen Popa, precum și toți ceilalți din acele fotografii au reprezentat fiecare o parte din istoria județului, în perioada în care au fost președinții Consiliului Județean. Însă, e timpul ca în administrația județeană să facem schimbul de generații și să construim un viitor mai bun pentru toate comunitățile din județul Alba. Sunt la vârsta la care cred că nu mai e timp de pierdut și trebuie să începem acum să dăm o nouă viziune dezvoltării județului.

Dacă privim în jurul nostru vedem că Sibiul construiește un nou spital județean, Clujul e un magnet pentru tineri și pentru antreprenori, iar județul Hunedoara ne-a depășit deja în dezvoltare și viziune. În acest timp, județul Alba nu își găsește viziunea și busola. Trebuie să avem curajul și să deschidem ochii pentru a vedea că viitorul județului Alba este cenușiu: nu există o strategie de atragere a investitorilor și pentru crearea de locuri de muncă, zona montană este ignorată și lăsată în subdezvoltare, iar traiul bun din Alba e doar în pliantele electorale, în timp ce în viața reală oamenii nu trăiesc bine. NU MAI AVEM TIMP DE PIERDUT!

Miliarde de euro de la Uniunea Europeană sunt și vor fi disponibile pentru județele României în următorii ani, însă e nevoie de pricepere și de multă muncă pentru a reuși să aducem acești bani în Alba. Împreună cu europarlamentarul Victor Negrescu și cu colegii mei din PSD avem priceperea, determinarea și viziunea de a aduce cât mai mulți bani europeni în județ.

În sănătate, în educație, în infrastructură, în creșterea confortului și a nivelului de trai al oamenilor din Alba. De aceea avem nevoie de un schimb de generații. Schimbarea aceasta de generații este o ordine firească în viață și nu trebuie să ne fie frică de ea, ci din contră trebuie să avem curajul să ne-o asumăm.

