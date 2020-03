Controale false, doar pe hârtie. Comisarii de mediu din Bucureşti, care au aplicat zeci de amenzi ilegale unor persoane din Apuseni, condamnaţi la închisoare cu amânarea aplicării pedepsei

Trei comisari ai Gărzii de Mediu din cadrul Comisariatului General Bucureşti au fost condamnați la închisoare cu amânarea aplicării pedepsei după ce au falsificat note de constatare și, în baza acestora, au aplicat amenzi unor proprietari de instalaţii de debitat lemnul din Munţii Apuseni.

Activitatea acestora s-a desfășurat în martie și iunie 2013, când s-au deplasat la Primăria Scărişoara şi au cerut ca toţi cei care deţin astfel de instalaţii să se prezinte în faţa lor. După patru ani, acţiunile lor ilegale au ajuns în instanţa de judecată.

Cei trei inculpaţi sunt acuzaţi că au aplicat 19 amenzi unor pesoane fizice din Scărişoara, întocmind în fals note de constatare prin care au atestat fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului. Au fost trimiși în judecată pentru fals intelectual. După mai bine de doi ani de proces, Judecătoria Câmpeni a pronunțat prima decizie.

Astfel, C. Horia a fost condamnat la 2 ani de închisoare, acesta find acuzat de săvârșirea a 38 de acte materiale. M. Emil a primit 1 an și 6 luni pentru 19 acte materiale de fals intelectual, iar E. Ion s-a ales cu pedeapsa de 1 an de închisoare pentru 10 acte materiale.

Toate cele trei condamnări au fost amânate din punct de vedere al executării pe un termen de 2 ani. ”Dispune anularea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de inculpatul C.H.G. din data de 11.06.2013, menţionate în actul de sesizare. Dispune anularea notelor de constatare întocmite de către inculpaţi la 20.03.2013, 26.03.2013 şi 27.03.2013. Admite acţiunile părţilor civile şi obligă inculpaţii, în solidar, la plata despăgubirilor civile solicitate de părţile civile, prin raportare la notele de constatare întocmite la 26.03.2013 şi 27.03.2013. Obligă inculpaţii C.H.G. şi M.E.F., în solidar, la plata despăgubirilor civile solicitate de părţile civile, prin raportare la notele de constatare întocmite la 20.03.2013. Obligă pe inculpaţii C.H.G. şi M.E.F. la plata cheltuielilor judiciare solicitate de părţile civile P.C. şi P.E. Obligă fiecare inculpat la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului”, se precizează în minuta hotărârii Judecătoriei Câmpeni.

Procurorii susţin în rechizitoriu că cei trei au săvârşit infracţiunea de fals intelectual în condiţiile circumstanţei agravante, respectiv în coautorat. ”Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au întocmit notele de constatare la sediul şcolii generale din comuna Scărişoara, unde îşi desfăşurau activitatea angajaţii Primăriei, clădirea instituţiei fiind în construcţie.

Deţinătorii de instalaţii de debitat material lemnos au fost convocaţi la sediul Primăriei Scărişoara, de reprezentanţii instituţiei, fiind înştiinţaţi că urmează să se întâlnească cu comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, pentru a fi informaţi cu privire la demersurile şi actele necesare obţinerii autorizaţiei de mediu, în vederea intrării în legalitate.

În data de 20.03.2013, doar inculpaţii C. Horia şi Mariş E. s-au întâlnit cu 9 dintre persoanele vătămate şi au încheiat note de constatare. În 26.03.2013 şi 27.03.2013, toţi inculpaţii s-au întâlnit, în aceeaşi locaţie, cu alte 10 părţi vătămate, cărora le-au încheiat note de constatare, pe baza informaţiilor furnizate de către aceste persoane. Contrar menţiunilor înscrise în notele de constatare şi a susţinerii inculpaţilor, că ar fi efectuat verificări în teren în zilele anterioare întocmirii acestor acte, din probele administrate a rezultat că aceştia nu au fost la faţa locului şi nu au identificat în mod direct instalaţiile de debitat, au aflat de existenţa banzicelor de la reprezentanţii primăriei şi, la sediul instituţiei, au indus în eroare persoanele vătămate, determinându-le să semneze notele de constatare, după ce şi-au prezentat dispoziţia de a-i susţine şi ajuta să obţină autorizaţia de mediu, în situaţia în care vor avea nevoie”, se afirmă în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cîmpeni.

Inculpatul C. Horia a întocmit, la sediul Gărzii Naţionale de Mediu unde şi-a desfăşurat activitatea, celor 19 persoane vătămate, procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în care a consemnat următoarele:

”în urma verificărilor în teren, la domiciliul numitului (…) a fost identificată o instalaţie de debitare primară masă lemnoasă, care funcţionează cu încălcarea obligaţiei de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare din punct de vedere a Protecţiei Mediului”. ”Toţi cei 19 proprietari de instalaţii de debitat au fost sancţionaţi contravenţional cu amendă în valoare de 10.000 de lei, cu posibilitatea de a plăti jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege (2.500 lei) în termen de 48 de ore de la data comunicării. De asemenea, s-a mai dispus sancţiunea de suspendare a activităţii până la obţinerea actelor de reglementare.

După primirea prin poştă a proceselor-verbale de sancţionare, o parte dintre persoanele vătămate au achitat suma de 2.500 de lei în termenul legal de 48 de ore. Alții au depus plângere și astfel a rezultat dosarul penal. Decizia Judecătoriei Câmpeni poate fi conetstată la Curtea de Apel. Dorin ȚIMONEA