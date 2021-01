Contract de 3,8 milioane de lei pentru serviciul de transport public în Aiud: Licitația, lansată în SEAP

Primăria Aiud a scos la licitație contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza unității administrativ-teritoriale, valoarea estimată fiind de 3.783.625 de lei.

Potrivit informațiilor publicate în data de 8 ianuarie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), prin procedura propusă, administrația locală urmărește realizarea unui sistem de transport public local de persoane pe raza municipiului Aiud, care să asigure deplasarea călătorilor în condiții de siguranță a circulației rutiere și pietonale, confort, regularitate, continuitate și calitate a serviciului.

Your browser does not support the video tag.

Serviciul de transport public local de călători, se va presta pe raza unității administrativ-teritoriale Municipiul Aiud, respectiv în localitățile Aiud, Aiudul de Sus, Gâmbaș, Măgina, Păgida, Ciumbrud, Gârbova de Jos, Gârbova de Sus, Gârbovița, Sâncrai și Țifra. Conform caietului de sarcini al achiziției, ofertanții trebuie să aibă (în proprietate sau în sistem de leasing operaţional sau financiar) minimum 14 autobuze urbane (categoria autobuz M2 sau M3), din care cel puţin 4 autobuze (3 activ şi 1 rezervă) cu capacitate de peste 23 de locuri şi 10 autobuze sub 23 de locuri (8 activi şi 2 rezerve).

Totodată, ofertanții trebuie să facă dovada că dețin în proprietate sau au contract de servicii cu un atelier auto, situat în municipiul Aiud; să aibă în proprietate sau să aibă contract de închiriere prin care se asigură, în municipiul Aiud, parcarea vehiculelor deţinute numai la sediul social, la sediul punctelor de lucru, sucursalelor sau filialelor sau în locuri special amenajate autorizate în acest sens de către administraţia publică locală; să deţină în proprietate sau să aibă contract de servicii cu o staţie de spălare şi igienizare autorizată, situată în municipiul Aiud.

De asemenea, operatorul de transport trebuie să dispună de un minim de personal calificat şi de resurse umane obligatorii pentru îndeplinirea contractului, respectiv minim o persoană de specialitate desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport cu certificat de competenţă profesională eliberat de ARR; minim o persoană desemnată să îndeplinească funcţia de conducător al unităţii/subunităţii de reparaţii auto și minim 14 şoferi disponibili (conform numărului de autobuze necesare îndeplinirii contractului).

În documentele licitației se precizează că la evaluarea ofertelor se va ține cont de componentele financiare și tehnice ale ofertelor, de vechimea și gradul de poluare al mijloacelor de transport. De asemenea, în caietul de sarcini sunt prezentate tarifele maxime acceptate în prezent pe cele 25 de trasee, prețul biletelor de călătorie situându-se între 3 și 7,20 lei, iar cel al abonamentelor între 96 de lei și 230 de lei.

Durata contractului de delegare de gestiune va fi de 2 ani de la intrarea în vigoare a contractului, iar ofertele operatorilor de transport interesați să participe la licitație trebuie depuse până în data de 15 februarie 2021.