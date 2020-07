Constantin Jinar: În comuna Șugag rezultatele fondurilor atrase se pot vedea în orice loc

Comuna Şugag, situată la poalele de nord-est ale Munţilor Şureanu, este considerată de către mulţi o „Mică Austrie”, datorită peisajelor naturale spectaculoase şi a domeniului schiabil situat în Masivul Şureanu.

Primarul liberal Constantin Jinar administrează această comună din anul 2000, luptând mereu pentru a o face demnă de renumele pe care îl are.

În mandatul 2016-2020, a continuat procesul de dezvoltare şi modernizare, cele mai importante realizări fiind:

• Introducerea în domeniul public a unui număr de 11 străzi de pe terenuri proprietăţi particulare, pentru a putea demara proiectarea şi execuţia alimentării cu apă şi canalizare, plus asfaltarea sau pavarea străzilor. Toate acestea au fost proiectate, urmând punerea în execuţie.

• Repararea tuturor care fac legătura cu centrul de comună a satelor aparţinătoare.

• Au fost canalizate şi regularizate Văile Dobrei, Mărtiniei şi Groseştilor.

• Construirea unui teren sintetic de sport, folosit atât pentru activităţile din cadrul şcolii, cât şi pentru alte activităţi sportive şi recreative

• Modernizarea curţii şcolii din satul reşedinţă de comună şi a spaţiului de joacă pentru copii.

• Achiziţionarea a două terenuri pentru extinderea cimitirui ”Stoicane” şi construirea capelei în cimitirul ”Cernaţi”.

• Împrejmuirea Şcolii Gimnaziale Şugag.

• Demararea cadastrului sistematic.

• A fost modernizat centrul de comună cu trotuare, rigole, etc.

• A fost semnat contractul de lucrări pentru modernizarea sălii de sport, în valoare de peste 200.000 euro.

• Modernizarea străzii Luncii din satul Mărtinie.

• Asfaltarea străzilor Gheorghe Lazar, Valea Mărtiniei, Valea Groseştilor, Vâltorilor, Salcâmului.

• Dotarea comunei cu buldoexcavator şi maşină de pompieri.

• A fost semnat contractul pentru realizare PUG în comuna Şugag.



În anul 2000, am plecat la drum cu un slogan simplu „Să încercăm împreună”, iar de atunci până în momentul de faţă am continuat împreună. Rezultatele au fost apreciate de către comunitate, fiind atrase fonduri europene şi naţionale, iar realizările se pot vedea în orice loc. De aceea vom continua, cu aceeaşi dăruire şi curaj, pentru că vreau să dezvoltăm comuna pe toate planurile şi să avem aceleaşi condiţii de trai precum în localităţile urbane.

Constantin Jinar