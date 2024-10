Concurs de idei pentru amenajarea locurilor de belvedere pe traseul drumului județean DJ107I, „Transapuseana”. Calendar și condiții de participare

Astăzi, 7 octombrie 2024, Consiliul Judeţean Alba lansează, în platforma publică de achiziţii publice SICAP şi pe site-ul instituţiei (https://judetul-alba.ro), un concurs de idei pentru amenajarea locurilor de belvedere pe traseul drumului judeţean DJ 107I ,,TRANSAPUSEANA”.

Amenajarea locurilor de belvedere pe traseul drumului judeţean DJ 107I ,,TRANSAPUSEANA” vine în completarea lucrărilor executate începând din anul 2018 până în prezent de modernizare a structurii rutiere (asfaltare) a drumului județean DJ 107I prin:

-propunerea unor parcări (pentru biciclete, autoturisme și autocare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități locomotorii);

-amenajarea din punct de vedere peisager a locurilor de belvedere;

-amplasarea unor panouri de informare;

-realizarea unor construcții care, prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural (conformare şi amplasare goluri, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc.) păstrează calitatea mediului natural, a echilibrului ecologic și stilul arhitectural specific zonei (spaţii confortabile de relaxare/recreere, socializare şi servire a mesei, care pot fi amenajate după caz, ca structuri pavilionare);

-va constitui un suport suplimentar pentru activitătiţile turistice a căror flux se preconizează să crească în urma lucrărilor de modernizare a drumului judeţean DJ 107I;

-poate constitui un punct de plecare pentru multiplicarea unor astfel de amenajări la nivelul unităţilor administrativ teritoriale de pe traseul drumului judeţean DJ 107I, respectiv: municipiul Aiud, comuna Râmeţ, comuna Ponor, comuna Mogoş şi comuna Bucium.

Amplasare

Amplasamentul ales se află în extravilanul satului Vlădești, comuna Râmeț, județul Alba, este compus din două imobile (identificate prin CF nr. 70760 Râmeț și CF nr. 70761 Râmeț) și are suprafața totală de 4220mp.

Tipul concursului

Concurs de idei deschis la nivel naţional şi al spaţiului Uniunii Europene, cu acordarea de premii.

Scopul concursului

Concursul are ca scop selectarea celei mai bune propuneri pentru amenajarea unui punct de belvedere pe drumul judeţean DJ 107I ,,TRANSAPUSEANA” în vederea valorificării din punct de vedere al potenţialului turistic, prin:

-amenajarea unui spaţiu adecvat care să confere persoanelor care tranzitează zona, pe drumul judeţean DJ 107I, posibilitatea staţionării în scop de repaus, recreere, servire a mesei şi vizualizare panoramică a zonei înconjurătoare;

-creşterea atractivităţii itinerarului drumului judeţean DJ 107I şi implicit a potenţialului zonei din punct de vedere turistic şi economic;

-amenajare peisagistică.

Ideile selectate în cadrul concursului vor constitui o referință în amenajarea unor puncte de belvedere de acest tip pe traseul drumului judeţean DJ 107I ,,TRANSAPUSEANA” (posibilitate de multiplicare a unor elemente din proiectul propus, în funcție de suprafața terenului disponibil în alte locații de pe traseul drumului judeţean DJ 107I).

Juriul concursului

-arh. Gheorghe PĂTRAŞCU

-arh. Vlad Sebastian RUSU

-arh. Marius Radu Dorel BARBIERI

-arh. Vlad STRĂJAN

-arh. Zsolt FREUND-FLESCHIN

Secretariatul concursului

Secretariatul concursului va fi asigurat de către Organizator şi este alcătuit din funcţionari din cadrul Direcţiei de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Consiliului Judeţean Alba.

Reguli şi aspecte de care se va ţine cont la proiectare

-crearea de spaţii confortabile de relaxare/recreere, socializare şi servire a mesei, după caz, amenajate sub formă pavilionară cu o suprafață maximă de 40mp;

-amenajarea peisagistică a spațiilor de relaxare/recreere și socializare cu vegetație, care are rolul de a proteja turiștii de traficul din zonă, cu evidenţierea speciilor de plante recomandate;

-indicarea locaţiilor optime pentru amplasarea unor panouri de informare cu privire la obiectivele de interes din zonă, dar şi informaţii despre specificul culinar al zonei, evenimente sau festivaluri locale relevante, etc;

-amenajarea unor alei pietonale, a locurilor de parcare pentru autoturisme și autocare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități locomotorii;

-amplasarea de rastele pentru biciclete;

-amplasarea de recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

Calitatea de concurent

-participarea la concurs poate fi individuală sau pe echipe;

-participanţii individuali pot fi licenţiaţi în domeniile arhitectură sau urbanism;

-echipele participante vor avea în componenţă cel puţin un urbanist sau un arhitect dar este recomandat ca în componenţa echipelor să se regăsească specialişti din domeniile: peisagistică, design, arte plastice, inginerie de trafic, sociologie, istorie;

-specialiştii din domeniile recomandate pot fi licenţiaţi sau studenţi în domeniile recomandate, din România sau alte state din Uniunea Europeană.

Calendarul concursului

-lansarea oficială a concursului: data publicării anunţului pe SICAP şi pe site-ul organizatorului: judetul-alba.ro, respectiv data de 07.10.2024;

-data limită de primire solicitări de clarificare: 14 zile de la lansarea concursului, respectiv data de 20.10.2024;

-data limită de răspuns la clarificările de solicitări: 19 zile de la lansarea concursului, respectiv data de 25.10.2024;

-predare proiecte: 55 de zile de la lansarea concursului, respectiv data de 29.11.2024;

-deschidere proiecte: 59 de zile de la lansarea concursului, respectiv data de 02.12.2024;

-jurizare proiecte: 66 de zile de la lansarea concursului respectiv data de 09.12.2024;

-anunţ oficial câştigător: 67 de zile de la lansarea concursului respectiv data de 10.12.2024.

Rezultatele concursului vor fi publicate pe pagina de internet a concursului de pe site-ul: https://judetul-alba.ro și pe SICAP.

