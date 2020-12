Comunicat de presă| USR PLUS Alba: Cerem respectarea libertății presei și accesul neîngrădit al jurnaliștilor la alegeri. E un drept fundamental care NU SE NEGOCIAZĂ

Alianța USR PLUS Alba condamnă public incidentul înregistrat, duminică, la secția de votare la care și-a exercitat votul primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, unde președintele secției de votare a interzis accesul jurnaliștilor acreditați în incită.

Considerăm acest gest ilegal și extrem de periculos pentru libertatea presei, astfel încât cerem public Biroului Electoral Județean Alba și prefectului județului Alba, Nicolae Albu, să asigure jurnaliștilor participarea neîngrădită la procesul electoral.

De asemenea solicităm o verificare a deciziei președintelui Secției de Votare numărul 46 de la sala de sport a Școlii Gimnaziale din Micești, care a interzis accesul jurnaliștilor în secția de votare, deși fiecare reprezentant al presei, acreditat în prealabil, are dreptul legal să asiste la procesul electoral din orice secție de votare și să relateze în mijloacele mass-media modul în care scrutinul se desfășoară.

Libertatea presei este un drept fundamental al omului recunoscut și protejat prin lege în majoritatea statelor moderne, în special în Uniunea Europeană. Acest drept este asociat direct cu libertatea de exprimare, consfințită în Constituția României.

Libertatea presei este un drept fundamental care NU SE NEGOCIAZĂ!

Având în vedere faptul că gestul președintelui secției de votare ridică mari semne de întrebare privind posibilitatea acestuia de a asigura imparțialitatea și corectitudinea procesului electoral, cerem, dacă se constată că a încălcat legea prin îngrădirea accesului jurnaliștilor în secția de votare, să fie înlocuit din funcție, prin preluarea atribuțiilor de un alt membru al biroului secției de votare.

De asemenea, nu putem accepta ca, din cauza unor interese politice meschine, să se perpetueze o lipsă de respect față de primarul USR PLUS al municipiului Alba Iulia. Am văzut această lipsă de respect în ultimele zile și, din păcate, la acest teatru politic grotesc asistă numeroși reprezentanți ai Guvernului de la nivel național și județean. Un exemplu avem astăzi când, în secția de votare unde și-a exercitat dreptul primarul Gabriel Pleșa (USR PLUS) s-a interzis accesul presei, iar în secțiile unde au votat liderii PNL s-a putut fotografia și filma în voie.

În concluzie, USR PLUS va lupta prin toate mijloacele legale pentru garantarea libertății neîngrădite a presei locale și național, singurul aliat real în lupta cu corupția din România. NU putem sta pasibili când, într-o zi cu importanță deosebită pentru libertatea din România, jurnaliștilor le sunt călcate în picioare drepturile fundamentale. Îi rugăm pe reprezentanții mass-media să ia atitudine și să sesizeze orice derapaj de la democrație. Doar o presă liberă este garanția unei Românii democratice!

Biroul de Presă al USR PLUS Alba