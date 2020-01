COMUNICAT DE PRESĂ USR ALBA: LUCIAN BÂGIU – OAMENI NOI ÎN POLITICĂ PENTRU CONSILIUL LOCAL ALBA

Numele meu este Lucian Vasile Bâgiu, am patruzeci de ani, sunt căsătorit și tată al unui copil preșcolar. În anul 2002 am devenit licențiat al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză, din anul 2004 dețin un masterat în cadrul aceleiași universități, specializarea Cultură, politică, societate în Transilvania (sec. XVII-XIX), iar în martie 2006 Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca mi-a conferit titlul de doctor în Filologie magna cum laude, cu o teză referitoare la opera literară a mitropolitului IPS Bartolomeu Anania.

În perioada septembrie 2002 – ianuarie 2003 am activat profesional ca profesor de limba și literatura română în cadrul Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, iar din februarie 2004 în cadrul Departamentului de Filologie al universității din Alba Iulia, ca preparator universitar și asistent universitar.

Din octombrie 2006 sunt membru fondator al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara. Am îndeplinit mandate de lector de limba română în cadrul unor universități de top pe plan internațional: Universitatea Norvegiană de Ştiinţe şi Tehnologie din Trondheim între anii 2008-2011, Universitatea Carolină din Praga în anul universitar 2012-2013 și Universitatea din Lund, Regatul Suediei, între 2014-2017.

În prezent coordonez cursuri practice de limba română ca limbă străină pentru studenții Anului pregătitor de limba română, precum și seminarii de literatură română și poezie contemporană pentru viitoarele educatoare, învățătoare și profesoare de limba română. Științific, dețin dublul punctajului de profesor universitar, conform criteriilor CNATDCU și sunt redactor fondator al unei prestigioase reviste academice din străinătate, Swedish Journal of Romanian Studies.

În 29 octombrie 2019 am devenit membru al USR Alba Iulia, fără niciun fel de experiență politică anterioară, dar cu simț civic. În 16 decembrie 2019 colegii m-au ales membru al Biroului Politic Local Alba Iulia. M-am înscris in competita interna a USR Alba Iulia pentru consiliul local si am convingerea că parcursul educațional, profesional, cultural și social mă recomandă pentru a reprezenta cu succes comunitatea albaiuliană în Consiliul Local, ca membru al comisiei de specialitate pentru activități științifice, învățământ, cultură, sănătate, protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului. Mă consider un om calm, integru, corect, bine intenționat și eficient. În acest sens voi asculta propunerile membrilor comunității din care fac parte și mă voi strădui să duc la îndeplinire dorințele acestora în domeniile amintite anterior, în care am dobândit experiență și expertiză atât pe plan local cât și european.