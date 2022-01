Comunicat de presă| Sorin Ioan Bumb, Senator PNL de Alba: „A intrat în vigoare procedura prin care administrațiile locale beneficiază de redevențele din exploatarea resurselor de suprafață”

Ieri, 17 ianuarie, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 48/2022, Hotărârea de Guvern nr. 70/2022, prin care administrațiile locale beneficiază de redevențele obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase. Astfel, 45% din redevențele încasate pentru exploatările miniere de suprafață vor reveni primăriilor pe raza cărora funcționează aceste exploatări și 35% din aceste redevențe vor reveni consiliilor județene pe raza cărora ele sunt localizate, cu excepția redevenței obţinute din exploatări de pe terenuri cu destinaţie agricolă, în cazul cărora se repartizează 40% la primării și 40% la consiliile județene, conform modificărilor din Codul Administrativ.

Personal am introdus cotele de 45% pentru primării și 35% pentru consilii județene în anul 2020, din funcția de Președinte al Comisiei de Industrii și Servicii a Camerei Deputaților, prin Legea 275/2020 care modifică Legea Minelor 85/2003. Am lucrat mult atunci cu colegii liberali și cu specialiștii de la Agenția Națională a Resurselor Minerale pentru a găsi cea mai bună formă. Am considerat că este un act de reparație morală față de comunitățile locale, care suportă aceste activități industriale, care sunt generatoare de venit, dar care, de multe ori, generează și mult disconfort. Este normal ca veniturile încasate, de exemplu, din balastierele care exploatează zilnic cantități uriașe de agregate minerale pentru autostrăzi sau pentru industria de construcții, să rămână în acele comunități care suportă disconfortul, unde banii pot fi folosiți, de exemplu, pentru refacerea drumurilor.

Din păcate, hățișul legislativ din România a făcut să dureze doi ani de la aprobarea acestor modificări legislative și până la punerea lor în practică, deoarece mai era nevoie de această Hotărâre de Guvern, adoptată în 12 ianuarie de Guvernul Ciucă și intrată în vigoare ieri, 17 ianuarie 2022, după publicarea ei în Monitorul Oficial. Cu toate acestea, este și o veste bună: sumele de bani reprezentând cotele aplicate acestor redevențe declarate şi datorate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi stinse atât anterior, cât şi ulterior acestei date, se distribuie bugetelor locale, începând cu data de 1 septembrie 2022, prin ordin al ministrului finanțelor începând cu data intrării în vigoare a art. 45 indice 1 din Legea nr. 85/2003 (intrată în vigoare la 17 decembrie 2020) şi până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

Astfel, primăriile vor primi 45% , iar consiliile județene vor primi 35% din redevențele obținute din concesionare pentru activități de exploatare a resurselor de suprafață, precum: nisipul, pietrișul, bazaltul, andezitul, marmura, calcarul, gresia, travertinul, cărbunii, metalele nobile și substanțele nemetalifere, etc. Lista este mult mai lungă și se regăsește integral în anexa HG 70/2022, acestor minerale și agregate adaugându-li-se inclusiv apele minerale terapeutice, apele termominerale, și apele geotermale.

Textul integral al Hotărârii de Guvern nr. 70/2022 poate fi accesat la adresa următoare: https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial–PI–48–2022.html

Sorin Ioan BUMB

Senator PNL de Alba