Comunicat de presă| Schimbarea în educație trebuie să aibă în vedere consolidarea atribuțiilor de management și evaluare a consiliilor de administrație (P)

Sunt profesor și este evident faptul că îmi face plăcere să vorbesc despre educație. Ani și ani am fost alături de elevii mei și alături de părinții lor. Le-am urmărit celor tineri parcursul în viață, le-am împărtășit celor în vârstă temerile și speranțele.

Sunt membru în consiliul de administrație la liceul unde predau și, din proprie experiență, pot spune că autonomia unităților de învățământ trebuie să mai crească. Iar acest fapt poate începe prin creșterea rolului consiliului de administrație, de exemplu în ceea ce privește resursele umane și o parte din programa de studiu.

De fapt, acest element important nu îl avem cu adevărat în sistemul public de educație din România: consilii de administrație care să poată avea autonomie reală și astfel să poată conduce mai bine școala în interesul elevilor. Am discutat de multe ori acest aspect împreună cu colegii de la USR PLUS și am convenit că trebuie să avem în vedere componența și atribuțiile consiliilor de administrație, astfel încât școlile să fie conduse cât mai bine și cât mai aproape de interesele elevilor. Credem, de exemplu, că, în viitor, consiliile de administrație ale școlilor pot să aibă printre atribuții: stabilirea directorilor de școli sau supravegherea organizării concursurilor pentru angajarea personalului didactic.

Actualele mecanisme din învățământ încep să fie depășite de evoluția socială, sunt destul de centraliste și uneori pot fi folosite pentru interese personale sau chiar politice. Iar aceasta se face, evident, cu efecte nesănătoase, în dauna elevilor și a părinților, în dauna comunității.

Noi, echipa USR PLUS, suntem de părere că trebuie introdus, cel puțin la nivel de liceu, un sistem de evaluare a cadrelor didactice în care să poată să își spună cuvântul, în mod real, și elevii. Iar aceasta pornind de la ideea clară că ei, elevii, sunt beneficiarii principali ai sistemului de educație. Și poate nu ar fi rău să ne gândim în mod ferm și la condiționarea unui procent al salariului în funcție de rezultate. Un astfel de sistem de evaluare va măsura nivelul de performanță și va include măsurarea unor indicatori precum performanța științifică, atitudinea în relațiile cu elevii și părinții, tipuri de evaluare, metodele de lucru ale profesorului etc. Mecanismul de evaluare trebuie să fie unul echilibrat și eficient.

În calitate de viitor senator de Alba, voi susține acele inițiative legislative care asigură o administrare transparentă în școli. Odată cu creșterea rolului consiliilor de administrație ale școlilor, o soluție pentru transparență în conducerea școlilor ar putea fi publicarea minutelor ședințelor consiliilor de administrație pe site-ul școlii, astfel încât elevii și părinții să poată avea acces la informații relativ mai ușor și mai rapid.

De asemenea, așa după cum am afirmat și cu alte ocazii, cred că în învățământ trebuie să fie mai puțină birocrație și mai multă calitate. În Europa, sistemele educaționale performante funcționează democratic și descentralizat, beneficiind de un grad mai ridicat de autonomie. Autonomia școlară se bazează pe principiul “libertății educației”. Școlile pot primi finanțare mai ușor și din mai multe surse și sunt libere vină cu propuneri privind conținutul și metodele de predare. Guvernul este cel care stabilește obiectivele de învățare și standardele de calitate, iar inspectorii de educație monitorizează calitatea școlară și respectarea regulilor și reglementărilor centrale.

În județul Alba există o infrastructură de furnizori de servicii școlare, dar, din păcate, nu este prea diversificată. De exemplu, modelul german pentru realizarea sistemului profesional dual, deși este unul care a dovedit că poate fi de succes, încă nu este suficient implementat. Și astfel de modele ar trebui să ne intereseze mai mult, deoarece vedem cum crește numărul de firme care ar fi interesate să intre în parteneriate cu școli și să ofere sprijin pentru dotări și organizare.

Noi, cei de la USR PLUS, ne dorim să dispară definitiv influența politică din sistemul de educație și cât mai multe dintre atribuțiile manageriale să fie transferate către consiliile de administrație ale școlilor. Pot să vă asigur că noi vom pune cu avedărat elevul în centrul sistemului de educație.

Pentru că toți copiii noștri reprezintă viitorul acestei țări!

