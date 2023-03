Comunicat de presă| Radu Tuhuț, deputat PSD: „Petiție online pentru îmbunătățirea transportului județean de persoane, inițiată de PSD Alba”

Comunicat de presă| Tineri pentru TINE – Echipa Tineretului Național Liberal Alba. Cine este Mihai Zedler?

Convins fiind ca spiritul civic nu se poate manifesta mai bine decat printr-o implicare activa si responsabila in viata comunitatii din care fac parte, inţeleg normal sa ma prezint celor care vor vota in viitor, pentru avea o imagine clara de unde vin, cine sunt si ce viziune am.

Blajul este orasul meu natal, in care locuiesc si astazi cu placere, de 35 de ani, impreuna cu familia(sotia si baiatul nostru), orasul in care am trait o copilarie de poveste, in simplitate ei, fiind mult mai preocupat de trairi decat de aspect de natura materiala. Tot aici am absolvit ‘’7 ani de acasa’’, parintii si bunicii fiind borne de referinta in ceea ce sunt astazi, ulterior am gasit scoala si profesorii de incredere care mi-au ghidat parcursul educational, fiind absolvent de Stiinte economice, continuate cu studii universitare – licentiat in Finante si Banci, ulterior postuniversitare – licentiat al unui master in Audit Financiar, ambele parcurse la Universitatea ,,1 Decembrie 1918’’ din Alba Iulia. Intr-o perioada in care mi-am inceput si activitatea profesionala, am devenit si licentiat in Drept.

Ca tot am mentionat de activitatea profesionala, aici e mai simplu, trebuie sa stiti ca lucrez de 15 ani in cadrul unei multinationale, in care am inceput ca student in cadrul departamentului de IT, iar ulterior am aplicat pentru o pozitie in cadrul departamentului de achizitii indirecte, unde ma aflu si in prezent, avand functia de Category Expert – Specialist in Achizitii.

Am avut si am sansa sa lucrez cu oameni din diferite tari atat din Europa cat si de pe alte continente, fapt care m-a ajutat sa invat sa fiu riguros si organizat, sa predau lucrurile la timpul lor. Adica pe langa partea de creativitate exista si partea de punctualitate, care in Romania este destul de greu de invatat in scoala, pentru ca majoritatea fac lucrurile pe ultima suta de metri. In acelasi timp am primit si o lectie de smerenie. Pentru ca am vazut de fapt cat de mare este lumea, cati oameni talentati sunt si mi-am dorit sa fiu mai bun, sa performez.

Momentan implicarea civica pentru mine inseamna si rolul asumat de consilier local al Municipiului Blaj, din anul 2020, fiind cel mai tanar consilier local ales.

Fiind ‘’produsul’’ organizatiei de tineret, unde activez si astazi in functia de vicepresedinte in cadrul BPJ al TNL Alba doresc sa va asigur că organizatiile TNL vor rămăne la fel de active atat la nivel local, cat și județean, iar prioritățile tinerilor judetului Alba vor fi și prioritățile tinerilor liberali.

In politica, fara a fi perfect, m-am straduit sa fiu cat mai aproape de ceea ce se asteapta de la mine, sa aduc un suflu nou, bazat pe integritate si competenta.

Dacă e să sintetizez in doua cuvinte atributele unui om politic bun, consider ca nu trebuie să aiba decît două calități, necesare, de altfel, în orice meserie: bunătatea și inteligența. Practic sa-ti placa sa ajuti si să-ți meargă mintea (ceea ce e altceva decît să fii „băiat destept”). Să ajuti oamenii, țara. Să fii un OM ales de oameni.

In incheiere mesajul meu pentru dumnevoastra este unul simplu si firesc: In primul rand, indemn pe toata lumea sa se implice, pentru ca indiferenta si pesimismul nu au nimic de a face cu bunul mers al comunitatii noastre, iar democratia incepe la nivel local si trebuie pusa in practica nu doar o data la 4 ani, ci constant. Avem obligatia si privilegiul de a privi spre viitor dornici de a-l face mai bun. Om cu om, zi de zi, trebuie sa ne straduim sa facem lucrurile in asa fel incat sa ramana in echilibru cu trecutul, prezentul si viitorul; cu natura si valorile noastre.

Ganduri bune!

Mihai ZEDLER, Consilier local al Municipiului Blaj, vicepresedinte PNL Blaj, vicepresedinte BPJ al TNL Alba.