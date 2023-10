Comunicat de presă| Radu Marcel Tuhuț, deputat PSD Alba: ”Ajutorul acordat pensionarilor cu venituri sub 3.000 de lei reconfirmă angajamentul PSD de a proteja românii cu venituri mici”

Senatorul PNL Claudiu RĂCUCI apreciază faptul că, începând cu luna septembrie, a început să fie virată a doua tranșă, în valoare de 700 de lei, a sprijinului guvernamental pentru plata facturilor la energie: ”Cardul de energie rămâne un proiect prioritar al PNL pentru susținerea familiilor vulnerabile și cea mai consistentă măsură socială pe care Guvernul României a pus-o în practică vreodată.

În total, de la demararea programului de sprijin și până astăzi, 4 milioane de familii au primit cardurile acasă și au putut face plățile, simplu și ușor, la Poșta Română, online sau direct la factorul poștal.

Acest ajutor este unul real și direct care va ajuta familiile aflate în dificultate financiară să depășească creșterea fără precedent a facturilor la energie. Este important ca beneficiarii să știe că sumele virate pe carduri pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2023. De asemenea, de acest sprijin beneficiază: pensionarii cu vârsta peste 60 ani, care au venituri sub 2.000 lei/lună; persoanele care încasează pensie de invaliditate și au venituri sub 2.000 lei/lună; persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2.000 de lei/lună; familiile care primesc alocație de susținere; persoanele care primesc ajutor social. Pentru acordarea ajutoare pentru încălzire au fost alocate fonduri europene în valoare de peste 4 miliarde lei.

În legătură cu acest sprijin pentru familiile vulnerabile, avem în dezbatere parlamentară Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.32/2023, proiect pe care parlamentarii PNL l-au votat în Senat și îl vor susține atât în comisiile de specialitate, cât și în plenul Camerei Deputaților.”

Claudiu RĂCUCI, Senator PNL