Comunicat de presă, Radu Cristian: „De ce noi nu putem să punem la punct Terapia Intensivă de la Sebeș?”

Este inadmisibil ca Spitalul Municipal Sebeș să nu aibă niciun un pat de terapie intensivă in funcțiune având in vedere situația sensibilă in care ne aflăm din cauza numărului mare de persoane confirmate pozitiv cu virusul SarsCov2, la nivelul Municipiului nostru.

Dacă nici în al doisprezecelea ceas nu conștientizăm că nimic nu este mai important ca sănătatea noastră, este dureros. Cetățenii Municipiului nostru au fost obligați să apeleze la spitalele județelor învecinate pentru tratament corespunzător, iar acest aspect ar trebui să ridice unele semne de întrebare. De ce noi nu putem să punem la punct Terapia Intensivă de la Sebeș?

Care sunt prioritățile din aceste vremuri pentru conducerea orașului ? Si nu in ultimul rând, unde sunt in momentul de față paturile ATI achiziționate din bugetul local al Municipiului Sebeș ?

Solicit public convocarea de urgență a Consiliului Local al Municipiului Sebeș, pentru aprobarea sumelor necesare punerii în funcțiune a paturilor ATI, respectiv a achiziționării stației de oxigen.