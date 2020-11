Comunicat de presă| Produse românești pe masa fiecărui român – un program propus de PSD pentru susținerea fermierilor (P)

Potențialul alimentar al României poate asigura hrană pentru o populație dublă față de cea pe care o are acum țara noastră. Totuși, România importă masiv produse agroalimentare. Numai în primul semestru al anului 2020 deficitul în acest domeniu a depășit 1 miliard de euro.

Partidul Social Democrat propune o soluție simplă și eficientă: un program bine pus la punct care să asigure fiecărui român acces la produse proaspete și de calitate, la prețuri rezonabile. Prin programul “Produse proaspete în fiecare casă” vom crea o platformă națională prin care produsele agroalimentare românești de calitate să ajungă din ferme și exploatații agricole pe masa fiecărui român.

Un guvern responsabil este acela care se implică în promovarea produselor fabricate în România și a serviciilor oferite de firmele care activează pe teritoriul țării noastre. Este inadmisibil ceea ce face guvernul PNL în domeniul agriculturii! În loc să sprijine fermierii, guvernul le impune biruri! Un guvern responsabil nu poate să crească taxele pentru fermieri într-un an în care seceta a lovit năprasnic! E o măsură cinică și aberantă! O adevărată bătaie de joc la adresa agriculturii românești! La acestea se adaugă închiderea târgurilor și piețelor, ceea ce afectează grav producătorii agricoli. Funcționarea piețelor din marile orașe este esențială nu doar pentru milioanele de familii care se aprovizionează pentru iarnă, dar și pentru zecile de mii de fermieri care depind de aceste spații. Este evident că piețele în aer liber sunt prea puține pentru a asigura spațiu suficient de desfacere pentru cei peste 8.000 de legumicultori și cei peste 30.000 de horticultori, care și așa au fost greu încercați în acest an de secetă severă! Fermierii cu care am vorbit în aceste zile sunt revoltați pentru că nu au primit nici un leu ca despăgubiri pentru culturile semănate în primăvara anului 2020 și în toamna anului 2019, culturi compromise din cauza secetei. În plus, Programul ”Tomata ciclul II” a fost oprit și mii de fermieri nu primesc niciun leu, iar cei incluși în ciclul I al acestui program au primit doar 2.250 de euro din cei 3.000 de euro promiși! E clar că soluția e una singură: să ne unim cu toții pentru a salva agricultura țării de măsurile aberante ale Guvernului Orban!

Ioan DÎRZU, candidat PSD la Camera Deputaților

-Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – Organizația Județeană Alba

-Executat de UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro/

-CUI mandatar financiar județean 11200020