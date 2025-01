Comunicat de presă PNRR: PROIECT DIGITALIZARE S.C. ADPRATUR S.R.L.

PROIECT DIGITALIZARE ADPRATUR SRL

Numele Beneficiarului : ADPRATUR SRL

ADPRATUR SRL , cod de identificare fiscala 29789523, inregistrata la Registrul Comertului nr. J09/71/2012, cu sediul in Județul Brăila, oraș Brăila, Calea Călărașilor nr. 71, Bloc 16, Spațiu Comercial – CORP 7, parter, deruleaza incepand cu data de octombrie 2024, proiectul nr 774, intitulat “Proiect Digitalizare ADPRATUR SRL“, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C9, “ Suport pentru Sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare“, Investitia I3, “Scheme de ajutor pentru sectorul privat”, Masura 1 “Scheme de minimis si schema de ajutor de stat in contextul digitalizarii IMM-urilor”, Apel 1 “Digitalizarea IMMurilor , grant pana la 100000 euro pe intreprindere care sa sprijine imm-urile in adoptarea tehnologiilor digitale“

Contract de finantare : nr 1408.1/i3/c9

Cod Proiect : 774/RUE 1408/C9/I3

Durata proiectului : 12 luni

Obiectivul principal al proiectului : Dotarea digitala a ADPRATUR SRL, cu aparatura, softuri, echipamente hardware, in vederea dezvoltarii companiei

Obiective specifice ale proiectului :

Dotarea societatii cu active corporale si necorporale

Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de sustenabilitate

Mentinerea locurilor de munca exitente la nivelul anului 2022 in vederea reducerii fluctuatiei de personal, avand un impact pozitiv asupra societatii

Indeplinirea a 6 criterii DESI , ca urmare a implementarii proiectului

Valoare totala proiect : 170.377,95 lei

Valoare nerambursabila finantata prin PNRR : 128.407,28 LEI

Date de contact BENEFICIAR : TUROSU DANIELA

CONTACT : TEL 0751 385 188 / EMAIL : [email protected]

