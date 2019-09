Comunicat de presă: Oameni din PLUS. Alberto Zanchettin – coordonatorul comunității locale PLUS Câmpeni.

PLUS (Partidul Libertate, Unitate, Solidaritate) este condus de fostul premier, Dacian Cioloș.

Filiala Județeană PLUS Alba s-a format la finalul lunii iulie, iar la conducerea acesteia a fost ales ca președinte, colegul nostru, Mihail David împreună cu un Birou Județean format din 8 persoane. PLUS are la nivel județean și o organizație de tineret, numită Generația PLUS Alba, condusă de un Birou Județean format din 4 persoane şi de coordonatorul judeţean, Alexandra Burz.

PLUS este diferit de toate celelalte partide, de la interdicțiile de cumulare a unor funcții publice de conducere cu cele de conducere în cadrul partidului, la modul său de organizare în comunități locale, care delimitează geografic, cartiere, sate sau comune, iar social, grupuri de oameni de la 6.500 până la 10.000 de persoane. Prin acest mod de organizare, avem garanția că în PLUS, puterea nu se va concentra niciodată în mâna unei singure persoane, iar acest partid nu se va baroniza niciodată.

Comunitățile Locale PLUS sunt în proces de constituire în întreaga țară. Alberto Zanchettin a fost ales la conducerea uneia dintre comunități, care au luat naștere în județul Alba, Comunitatea Locală PLUS Câmpeni.

Alberto Zanchettin s-a născut în Italia, iar în anul 1990 a vizitat România pentru prima dată. Până în anul 1997 a vizitat de mai multe ori zona Transilvaniei şi a Moldovei, apoi s-a stabilit în oraşul Câmpeni, unde a preluat o funcţie de conducere, în cadrul fabricii de tricotaje. Alberto Zanchettin are experienţă în domeniul textilelor, iar de 10 ani a început o activitate privată în domeniul apiculturii. Liderul primei comunități din Apuseni este căsătorit, are 3 copii şi îşi doreşte să aducă schimbarea în zona în care trăiește.

„De mai bine de 20 de ani, România a devenit casa mea şi îmi doresc ca lucrurile să meargă în direcţia bună, în această ţară. Cred că schimbarea începe cu fiecare dintre noi, iar pentru toate frumuseţile care ne înconjoară, avem datoria de a ne implica. Am hotărât să mă alătur acestui proiect politic, deoarece cred în competență şi în puterea schimbării prin implicare. Îmi doresc ca împreună cu colegii mei din comunitatea PLUS Câmpeni, să dezvoltăm proiecte în concordanță cu nevoile oamenilor din zonă și să aducem un PLUS zonei. Am încredere ca ni se vor alătura cât mai mulți moți, iar împreună vom reuși să realizăm tot ce ne propunem.” a transmis Alberto Zanchettin, coordonatorul comunității PLUS Câmpeni.

Oamenii din comunitățile PLUS sunt cei care cunosc specificul și problemele zonei în care trăiesc. Ei sunt cei care vin permanent în contact cu fiecare om, preiau și transmit mai departe chestiunile care trebuie rezolvate; propunerile fiecărui român.

