Comunicat de presă Mihail David: Turismul montan, factor-cheie pentru dezvoltarea zonelor Munților Apuseni și Valea Sebeșului

Mihail David: Turismul montan, factor-cheie pentru dezvoltarea zonelor Munților Apuseni și Valea Sebeșului

Turismul este una dintre ramurile economice care au cunoscut o creștere rapidă în ultimele decenii și beneficiile economice ale acestei creșteri sunt multiple. Locurile de muncă generate și durata scurtă de amortizare investițiilor în turism sunt două din acestea. De asemenea, economia locală stimulată de turism înregistrează o cerere suplimentară pentru servicii și bunuri de consum, stimulând la rândul ei sectorul terțiar al economiei (serviciile, comerțul, industriile artizanale etc).

Cu un relief în care predomină regiunile de podiș, deal și munte şi un patrimoniu cultural de o mare valoare, județul Alba dispune de un potenţial turistic ridicat şi diversificat, cel mai ridicat potențial de dezvoltare avându-l turismul montan, turismul cultural și turismul rural. Pentru dezvoltarea turismului în județul Alba trebuie duse la îndeplinire câteva măsuri:

Amenajarea de trasee, căi de acces și locuri de vizitare și perfecționarea managementului destinațiilor turistice Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii din localitățile cu perspective turistice Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a clădirilor cu valoare arhitectonică și istorică din județ Creșterea densității unităţilor de cazare. În judeţul Alba, numărul de unităţi de cazare la 100 de kilometric pătrați este de peste șase ori mai mică decât în judeţul Braşov, spre exemplu Promovarea destinațiilor turistice din județul Alba prin: tipărirea de materiale publicitare (ghiduri, pliante, broșuri)

mass media electronică (producții TV, site-uri dedicate etc)

amenajarea de centre sau puncte de informare turistică

semnalizarea mai bună a obiectivelor turistice

participări la târgurile interne și internaționale de turism a actorilor implicați în acest domeniu.

Turismul montan beneficiază în județul Alba de condiţii naturale favorabile, o mare parte din suprafața județului fiind ocupată de Munții Apuseni și de o suprafață mai mică a Carpaților Meridionali cu Munții Șureanu, Parâng si Cindrel. Pe teritoriul județului Alba se află o parte din Parcul Natural Apuseni, premiat ca destinație turistică de excelență și promovat pe site-ul oficial European Destinations of Excellence (EDEN), unde are o pagină proprie ce include și un film de prezentare oferit gratuit din partea Comisiei Europene. In Munții Apuseni se găsesc multe peșteri, lacuri, văi înguste cum sunt Cheile Turzii, Cheile Albacului, Cheile Râmeților, cascade, etc. O parte din aceste obiective turistice sunt situate pe teritoriul județului Alba și constituie monumente ale naturii care se disting prin caracterul lor de unicitate: Gheţarul de la Scărişoara – cea mai mare peşteră cu gheaţă din România, Iezerul Ighiel care, cu suprafața sa de 20 de hectare, este cel mai întins lac carstic din România.

Pentru a impulsiona dezvoltarea turismului montan este nevoie de amenajarea traseelor, căilor de acces și locurilor de vizitare propriu-zise pentru a facilita accesul turiștilor. Aceste amenajări trebuie făcute fără a se aduce atingere mediului natural și cu respectarea restricțiilor impuse de legislația privind ariile naturale protejate.

Într-un interviu pentru apuseni.info, disponibil aici, am arătat că avem o serie de modele pe care le putem utiliza ca sursă de inspirație pentru implementarea unor proiecte ca „Trasee de drumeție prin Parcul Natural Apuseni” sau „Apuseni – Tărâmul peșterilor și cascadelor”.

Zona montană a județului Alba atrage, de asemenea, numeroși iubitori ai sporturilor de iarnă în Arieșeni sau mai nou în Luncile Prigoanei din Domeniul Schiabil Șureanu. In perioada următoare este nevoie de susținerea în continuare a investițiilor ce vizează extinderea și modernizarea facilităților pentru practicarea diverselor sporturi în toate stațiunile montane din județul Alba.

Consiliul Județean Alba condus de USR PLUS va sprijini turismul montan și dezvoltarea zonelor Munților Apuseni și Valea Sebeșului. Consilierii USR PLUS vor avea posibilitatea să contribuie la această dezvoltare pe baza experienței profesional acumulate de către majoritatea covârșitoare a acestora în mediul privat.

Mihail David, candidatul USR PLUS pentru Președinția Consiliului Județean Alba