Comunicat de presă: Măsurile implementate prin proiectul „IRIS” au îmbunătățit viața romilor din Lumea Nouă

Programul ,,Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Măsurile implementate prin proiectul „IRIS” au îmbunătățit viața romilor din Lumea Nouă

În 14 septembrie 2022 se finalizează proiectului „IRIS – INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE SKILLS”,proiect finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014 și Guvernul României, Apelul nr. 1 „Creșterea incluziunii și abilitatea romilor”, Aria de program în care se înscrie apelul Aria 7 „Incluziunea și abilitatea romilor”, după 18 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Proiectul a fost derulat de către Primăria Alba Iulia, în parteneriat cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă și Asociația Barnas Musikkteater Sono AS, din Norvegia, fiind finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014 și Guvernul României, Apelul nr. 1 „Creșterea incluziunii și abilitatea romilor”, Aria de program în care se înscrie apelul Aria 7 „Incluziunea și abilitatea romilor”. Valoarea asistenței financiare nerambursabile a fost de 1.966.006 de lei.

Obiectivul general al proiectului „IRIS-INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE SKILLS” este „Creșterea incluziunii și abilitatea romilor din teritoriul SDL (teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) prin abordarea mecanismului DLRC – dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității) din municipiul Alba Iulia, prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în acord cu principiile de bază comune privind incluziunea romilor”. Obiectivele specifice ale proiectului sunt creșterea accesului și a calității serviciilor de educație, sănătate, locuire și formare oferite într-o manieră integrată pentru 530 de persoane de pe teritoriul municipiului Alba Iulia, vizat de SDL, dintre care 456 de persoane de etnie romă, și combaterea oricărei forme de discriminare a romilor pentru cel puțin 500 de persoane din același perimetru.

Pentru atingerea scopului și obiectivelor propuse, pe perioada implementării activităților proiectului s-au derulat acțiuni de recrutare a voluntarilor și de înregistrare a grupului-țintă, s-au desfășurat conferințe de presă și acțiuni de promovare a proiectului și au avut loc 3 inițiative locale de sensibilizare și conștientizare referitoare la respectarea drepturilor romilor, lupta împotriva antigipsismului, stereotipurilor și hărțuirii și o campanie de sensibilizare și conștientizare privind menținerea unei stări optime de sănătate.

Totodată, prin intermediul partenerului norvegian, au fost oferite servicii educaționale și artistice pentru 60 de copii și tineri, respectiv activități de formare pentru 60 de adulți și specialiști și schimb de bune practici și instrumente. Nu în ultimul rând, la 50 de gospodării din cartierul Lumea Nouă al municipiului Alba Iulia au fost renovate, fiind efectuate lucrări de reparații, igienizări, zugrăveli și vopsitorii, montare de gresie, faianță și pardoseli.

Prin acest proiect au fost atinse rezultatele propuse: *156 de romi au beneficiat de servicii educaționale, *456 de romi au beneficiat de servicii pentru sănătate, * 50 de gospodării din cartierul Lumea Nouă, respectiv 396 peroane au beneficiat de îmbunătățirea condițiilor de locuit *456 de romi au beneficiat de servicii integrate, *74 de profesioniști au fost instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă.

Astfel prin implementarea cu succes a măsurilor propuse în cadrul proiectului „IRIS – INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE SKILLS” s-au creat premisele necesare îmbunătățirii vieții romilor din cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia.