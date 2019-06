Comunicat de presă: Instalația de formaldehidă de la Kronospan Sebeș a fost pusă în conservare

Compania Kronospan a oprit la începutul lunii octombrie a anului trecut producția de formaldehidă la linia cu capacitatea de 40,000 tone/an, existentă în cadrul platformei sale din Sebeș. Linia respectivă a funcționat din anul 2000, din perioada în care era deținută de Gruppo Frati. Ea fost înlocuită de noua instalație de producție realizată de Kronochem.

Conform Autorizației Integrate de Mediu (AIM) obținute în anul 2017, vechea instalație putea fi operațională timp de un an de la punerea în funcțiune a liniei Kronochem, adică până la sfârșitul lunii martie a acestui an. Ea a fost însă oprită cu aproximativ 6 luni înainte de termenul prevăzut în AIM. Conform AIM, capacitatea de producție autorizată a instalației Kronochem este de 60.000 tone/an.

”Instalația inițială de producție de formaldehidă respecta cele mai înalte standarde internaționale de mediu. Închiderea ei a fost o obligație pe care ne-am asumat-o încă de acum 2 ani. Am respectat-o cu jumătate de an înainte de termenul stabilit, din dorința de a transmite un mesaj clar asupra modului responsabil în care Kronospan și Kronochem tratează toate obligațiile asumate în cadrul Autorizației Integrate de Mediu, obligații pe care le respectăm cu sfințenie. Investim constant în toate operațiunile noastre din Sebeș pentru a ne asigura că avem în permanență cele mai performante echipamente și tehnologii de protecție a mediului. Reușim să respectăm astfel limitele extrem de stricte de emisii industriale existente în legislația europeană și națională și chiar să fim cu mult sub valorile admise. Suntem și vom continua să fim un model de bune practici la nivel global în industria de profil”, a declarat Oana Bodea, director general al Kronospan.

În urma deciziei, vechea instalație a fost inspectată de reprezentanții Gărzii de Mediu și ai Agenției pentru Protecția Mediului Alba. La solicitarea companiei, toate intrările de materii prime au fost sigilate, astfel devenind nefuncționale. Conform reprezentanților companiei vechea instalație este perfect capabilă să funcționeze, cu respectarea cerințelor de protecție a mediului, fiind avută în vedere posibila ei vânzare. Aceasta ar putea fi de asemenea transferată oriunde în țară sau în străinătate.

În România mai există o fabrică de producție de formaldehidă la Rădăuți, deținută de compania Egger, și există planuri pentru finalizarea unei investiții la Reghin a companiei Kastamonu și de la Oarza, lângă Pitești, a companiei Yildiz Entegre. Conform estimărilor, la nivelul anului 2017 producția totală de formaldehidă din lume se ridica la aproximativ 52 de milioane de tone pe an, doar în Europa fiind vorba de 4.3 milioane tone. Raportând capacitatea de producție a liniei de producție de la Kronochem la aceste valori, rezultă că aici se produce un nivel redus, de doar 0.11% din volumul de formaldehidă realizată la nivel mondial și de 1.3% din producția europeană.

La recomandarea Ministerului Mediului, Kronochem a anunțat că a încheiat și un parteneriat cu Administrația Națională de Meteorologie. „Prin acest parteneriat suntem informați în mod constant asupra condițiilor meteo și luăm în considerare dispersiile de emisii, pentru a putea decide când și dacă este necesară ajustarea producției. Nivelul de emisii industriale este mult sub limitele legal admise, iar posibilitatea apariției unor condiții care să recomande ajustarea producției este extrem de redusă”, a adăugat Oana Bodea, director general Kronospan.